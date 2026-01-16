Ford談科技、Suzuki玩創意、Mercedes-Benz挑戰世界紀錄，誰最吸睛？車市3場展演一次看

2026年初，台北車壇熱度全面引爆：福特六和、Taiwan Suzuki與台灣賓士三大品牌以截然不同的主題詮釋移動未來。福特於三創生活園區舉辦Ford品牌車展，以科技實境展演展現油電實力；Suzuki攜手Tomica打造巨型「玩具車盒」展示Jimny × Tomica 55周年特仕車與e Vitara 純電SUV；而台灣賓士則以全球矚目的Concept AMG GT XX世界紀錄概念車登場松菸。

3場展演分別以真實科技、童趣創意與極速紀錄3種不同風格，揭開2026年車市的華麗序幕。

Ford品牌車展：以油電科技展現造車實力

福特六和於台北三創生活園區舉辦Ford品牌車展，展出Territory、Kuga、Ranger Wildtrak、Tourneo Connect福特旅玩家等多款熱門車型，完整呈現品牌橫跨家庭休旅、皮卡與商旅級距的全方位布局。

主力車款Territory自2025年底上市以來銷售火熱，12月掛牌數達943輛。現場展示的1.5T Per4mance Hybrid驚豔版，搭載四電驅渦輪油電系統，綜效輸出達245匹、55.6公斤米扭力，平均油耗可達20km/L，結合性能與節能。

展區並設有車體鋼骨結構與油電模組展示區，讓民眾深入了解Ford的安全與動力設計理念。活動期間還安排汽車達人講堂、互動遊戲與周末導覽，完成拍照打卡即可獲得限量雞蛋糕，下訂再贈Territory限量1:43合金模型車 或限量老帽。

展出資訊 •日期：1月15日（四）至1月26日（一） •時間：每日11：00至21：30 •地點：台北市中正區市民大道三段2號（三創生活園區1樓十二立方）

Suzuki × Tomica：玩具盒裡的真實越野夢

與Ford的科技展演相呼應，Taiwan Suzuki 以創意形式驚豔登場，在微風松高香堤大道廣場打造巨型「玩具車盒」裝置，將Jimny × Tomica 55周年特仕車封裝於經典紅白模型盒之中，喚起童年回憶與越野熱血。

現場也同步展出品牌首款全球戰略純電休旅e Vitara，以燃油與電能雙重展示象徵品牌從經典邁向未來的演進。

Taiwan Suzuki在微風松高香堤大道廣場打造巨型「玩具車盒」裝置，將Jimny × Tomica 55周年特仕車封裝於經典紅白模型盒之中。（Taiwan Suzuki提供）

特仕版Jimny以泥濘飛濺圖案展現越野性能，前後異色輪圈凸顯動感個性；細節融合Suzuki S標誌、Tomica Logo與55周年紀念徽飾，向品牌傳承致敬。

e Vitara採用e-Axle電能驅動系統與Allgrip-e電子式四驅系統，兼具高效動力與越野能力；外觀以硬派休旅比例融合科技線條，重新定義純電生活風格。

展出資訊 •日期：1月16日（五）至1月25日（日） •地點：台北市信義區松高路16號（H&M前，香堤大道廣場）

Mercedes-Benz Concept AMG GT XX：以世界紀錄挑戰速度極限

以世界紀錄為名，台灣賓士正式自德國總部引進高性能概念車Concept AMG GT XX，這款車不僅象徵AMG對未來性能的極致追求，更以25項世界紀錄實證速度、操控與工程整合的突破。

完成8天環球挑戰後，Concept AMG GT XX將於1月24日至25日在松菸文創園區3號倉庫限時登場《Concept AMG GT XX｜性能新次元》展演。現場開放自由參觀並提供專人導覽，深入解析這款概念車背後的技術思維與賽道傳承。

Concept AMG GT XX於義大利Nardò高速賽道創下24小時行駛5,479公里紀錄，並於7天13小時內完成40,075公里環球壯舉，成為全球最快「繞行地球」車款。（台灣賓士提供）

Concept AMG GT XX 三大亮點：

•顛覆速度極限：採三具軸向磁通馬達與直接冷卻高性能電池，綜效輸出1,360hp，極速突破360km/h，補能5分鐘續航400公里。

•顛覆耐力極限：搭載HP.EB高性能電池，承襲Formula 1®與AMG ONE科技，可於高負載條件下持續輸出穩定性能。

•顛覆設計極限：風阻係數僅0.198 Cd，車身以發光塗裝、流體燈語與碳纖結構展現「性能即設計」的未來語彙。

Concept AMG GT XX 於義大利Nardò高速賽道創下24小時行駛5,479公里紀錄，並於7天13小時內完成40,075公里環球壯舉，正式成為全球最快「繞行地球」車款。

展出資訊 •日期：1月24日（六）至1月25日（日） •地點：松菸文創園區3號倉庫（台北市信義區光復南路133號） •活動形式：自由入場，可線上預約專人導覽（每日名額有限）

