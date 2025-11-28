Ford Kuga力挺價83.9萬起 購車金、高額0利率、5年原廠保固

南投縣 / 綜合報導 超誇張的搶劫，宛如電影情節！南投草屯一名男子，趁一名女駕駛下車沒熄火，走進超商購物時，開門躲進車內，等女駕駛上車開車，他從後座爬到副駕駛座搶走4800元財物，還趁女駕駛下車求救時把車開走。白色轎車停在超商門口，女駕駛車子沒熄火，直接下車進到超商購物，這時一名穿著灰色帽T男子，鬼鬼祟祟開車門進到車內，女駕駛渾然不知，上車開走，半路還停車加油，一直到聽到後座發出聲響，女駕駛才驚覺車上躲了個陌生人，記者VS.其他民眾說：「(如果你是影片中的婦人，妳會怎樣)，我會不知所措，不知道該怎麼辦。」躲在後座的男子，眼看行蹤暴露，乾脆爬到副駕駛座，搶走女駕駛的皮夾和4800元現金，女駕駛把車開到一處宮廟前下車求救，男子直接把車開走，搶錢搶車的過程有如電影情節，記者VS.其他民眾說：「我會不知所措，不知道該怎麼辦。」警方獲報追查，發現車子停在一處巷子，男子已經棄車逃逸，他躲在一處農場貨櫃後方，因為全身爬滿螞蟻癢得不得了，男子想攀爬圍籬逃走，結果被警方逮捕，警方VS.男子說：「先不要動，先不要動，先不要動喔，身上的鑰匙丟掉，全部丟地板上，(這我的鑰匙啦)，這是那台車的耶，東西都丟下，都丟下來。」草屯分局偵查隊長簡伯全說：「車輛未熄火，未上鎖，車輛遭一名陌生男子闖入，趁女子下車尋人求救之際，將車子開走。」警方從男子身上找到女駕駛的車鑰匙還有喪屍煙彈，至於男子為什麼要等到被發現才動手搶錢，他說當時吸完喪屍煙彈，已經無法控制自己，只想找交通工具回家，而女駕駛疑似便宜行事，下車沒熄火，結果被搶錢、劫車，飽受驚嚇。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前