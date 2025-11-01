Ford Kuga力挺價83.9萬起
【記者卓羽榛臺北報導】福特六和衝刺歲末購車買氣，推出多項熱門車款限時優惠，自2025年11月1日起至11月30日止，至全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得全家百元禮物卡，於展示間拍照打卡上傳Ford（TW）官方臉書粉絲團指定貼文，就有機會獲得Apple配件之Nimble Podium三合一無線充電器。此外，福特六和積極響應政府減稅政策，期間入主The All-New Ford Kuga 1.5T享力挺價83.9萬起（含舊換新），方案包含5萬元力挺購車金、高額分期零利率及5年原廠保固，1.5T Active指定車型再加贈3萬元配件金；為感謝萬名車主入主，New Ford Ranger Wildtrak享限時感恩回饋價154.8萬（含舊換新），再享百萬0利率，福特六和持續加碼各項購車優惠，歲末搶攻主力級距市場，敬請消
費者把握年終入手時機，輕鬆開回夢想座駕！
歐洲超能智駕跑旅The All-New Ford Kuga全方位展現同級領先真實力
The All-New Ford Kuga全車系搭載Ford Co-Pilot360™ Vision 2.2全方位智駕預判輔助系統，為駕駛提供細緻的主動式安全防護，並標配360⁰環景影像行車輔助系統，提供2K畫質顯示與15種多重視角模式，創造零死角、無盲區的行車影像輔助視野，進一步提升駕駛信心與行車安心感。車內配備同級唯一13吋液晶智慧多功能儀錶板與13.2吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕，結合SYNC®4娛樂通訊系統，支援有線／無線Apple CarPlay®及Android Auto™，提供同級最佳智慧互聯駕駛體驗。全車系搭載1.5T EcoBoost®MPC模組化引擎，結合8速自排變速箱，輸出最大馬力187ps、最大扭力25.3kg-m，並提供運動、節能、防滑、標準等多種駕駛模式，兼顧操控與燃油效率。
The All-New Ford Kuga 1.5T Active車型在全車系基礎上更進一步升級，搭載Ford Pixel AI預判型動態照明系統，可結合原廠導航圖資即時掌握前方路況，主動預測並調整照明，提升夜間與複雜路況的行車安全。內裝除了以Norwegian Wood木紋飾板鋪排，並配置同級唯一AGR德國脊背健康協會認證的人體工學麂皮運動座椅，共提供18向調整及座椅記憶功能；駕駛模式更增加非鋪裝路面模式，讓駕駛可依不同地形靈活切換，提供舒適、安全且充滿操控樂趣的旗艦駕馭體驗。
New Ford Ranger推出百萬0利率限時方案 各車型均祭出超值優惠內容！
New Ford Ranger Wildtrak升級導入全新FRS可調式裝載系統，展現硬派越野實力與智慧科技兼具的特色，提供靈活裝載空間機能，享限時回饋價154.8萬（含舊換新），再享百萬0利率；跑格魅力與德同規New Ford Focus滿足消費者多元需求，提供旅行車、五門掀背與跨界休旅等多樣化車型選擇，入主享貨物稅優惠價70.9萬起，再享3萬元配件金及5年原廠保固；歐洲進口正七人座New Ford Tourneo Connect福特旅玩家，享貨物稅優惠價109.8萬起，再享低頭款5萬、低月付8,888、2萬元購車金及6年原廠保固；歐洲首選國際商旅New Ford Tourneo Custom福特旅行家，享貨物稅優惠價141.8萬元起，入主再享高額0利率。此外，福特六和向辛勞的軍警及公教人員致敬，入主New Ford Focus國產車型及The All-New Ford Kuga即可升級2年全方位保固方案，讓車主安心用車無憂。
