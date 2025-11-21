The All-New Ford Territory 預售啟動！油電旗艦車型預接單價101.9萬 !

福特全球戰略車款The All-New Ford Territory。圖：業者提供

預售正式啟動，超規配備樹立全新標竿

全球戰略車款The All-New Ford Territory正式加入台灣中型休旅市場！集結家庭買家最渴望的寬敞大空間，並揭露Ford全新1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統（245ps綜效馬力｜油耗20km/L），即日起油電旗艦車型預售啟動，其配置市值超過50萬的豪華科技配備，包含：美國權威評鑑Level 2前三名的Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統、MyPaaK手機鑰匙2.0、雙12.3吋懸浮數位螢幕、Digital動態迎賓燈光秀、360°環景影像、足踢感應電動尾門、雙前座通風電動座椅，以及寰宇全景電動天窗等，全面刷新同級標準，為台灣家用休旅市場帶來新世代渦輪油電動力新選擇。

油電旗艦車型預接單價101.9萬（含舊換新及貨物稅減徵補助），其配置市值超過50萬的豪華科技配備。圖：業者提供

The All-New Ford Territory全新世代再進化，專為家庭而生

自2004年問世以來，Ford Territory始終堅持「為家庭打造」的理念。其產品魅力屬性提供家庭買家在乎的「寬敞大空間」與「乘坐舒適性」，並注入超越市場期待的「智能科技」配置，讓每一次出行都更便利自在。

台灣油電新紀元－Ford原生油電工程架構

動力系統導入全球市場引頸期盼的「1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統」，不僅熱銷全球超過80個市場，並滿足全球家庭買家對油電動力的盼望。此套系統採用了「原生油電工程架構」，採用Dedicated Hybrid Engine專屬油電渦輪增壓引擎以及Dedicated Hybrid Transmission專屬雙速油電變速系統，具備深度米勒循環、13:1高壓縮比與350bar高壓燃油噴射與43.52%高熱效率等技術優勢，並搭配Hybrid 永磁電動 P3 Motor（驅動電機）及Hybrid 永磁電動 P1 Motor（發電電機）實現電能直驅與高效發電，激發綜效最大馬力245ps/扭力55.6kg-m的動力輸出，頂尖性能表現不僅引領同級，同時更具備20.0km/L最佳平均油耗。

動力系統導入「1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統」。圖：業者提供

豪華進口品牌配置 MyPaaK手機鑰匙2.0（15項遠控功能）

The All-New Ford Territory不僅搭載市場矚目的1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統，更首度導入媲美豪華品牌的MyPaaK手機鑰匙2.0。透過藍牙連接車輛，手機瞬間變身第三把鑰匙，讓您隨時掌握愛車，亦或是分享鑰匙、提前冷房或暖房、開啟車窗、尋找車輛、預先解鎖尾門，甚至監控車況，MyPaaK手機鑰匙2.0都能貼心搞定。便利科技，讓家用休旅格局再升級。

