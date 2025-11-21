The All-New Ford Territory 預售啟動！油電旗艦車型預接單價101.9萬 !
預售正式啟動，超規配備樹立全新標竿
全球戰略車款The All-New Ford Territory正式加入台灣中型休旅市場！集結家庭買家最渴望的寬敞大空間，並揭露Ford全新1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統（245ps綜效馬力｜油耗20km/L），即日起油電旗艦車型預售啟動，其配置市值超過50萬的豪華科技配備，包含：美國權威評鑑Level 2前三名的Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統、MyPaaK手機鑰匙2.0、雙12.3吋懸浮數位螢幕、Digital動態迎賓燈光秀、360°環景影像、足踢感應電動尾門、雙前座通風電動座椅，以及寰宇全景電動天窗等，全面刷新同級標準，為台灣家用休旅市場帶來新世代渦輪油電動力新選擇。
The All-New Ford Territory全新世代再進化，專為家庭而生
自2004年問世以來，Ford Territory始終堅持「為家庭打造」的理念。其產品魅力屬性提供家庭買家在乎的「寬敞大空間」與「乘坐舒適性」，並注入超越市場期待的「智能科技」配置，讓每一次出行都更便利自在。
台灣油電新紀元－Ford原生油電工程架構
動力系統導入全球市場引頸期盼的「1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統」，不僅熱銷全球超過80個市場，並滿足全球家庭買家對油電動力的盼望。此套系統採用了「原生油電工程架構」，採用Dedicated Hybrid Engine專屬油電渦輪增壓引擎以及Dedicated Hybrid Transmission專屬雙速油電變速系統，具備深度米勒循環、13:1高壓縮比與350bar高壓燃油噴射與43.52%高熱效率等技術優勢，並搭配Hybrid 永磁電動 P3 Motor（驅動電機）及Hybrid 永磁電動 P1 Motor（發電電機）實現電能直驅與高效發電，激發綜效最大馬力245ps/扭力55.6kg-m的動力輸出，頂尖性能表現不僅引領同級，同時更具備20.0km/L最佳平均油耗。
豪華進口品牌配置 MyPaaK手機鑰匙2.0（15項遠控功能）
The All-New Ford Territory不僅搭載市場矚目的1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統，更首度導入媲美豪華品牌的MyPaaK手機鑰匙2.0。透過藍牙連接車輛，手機瞬間變身第三把鑰匙，讓您隨時掌握愛車，亦或是分享鑰匙、提前冷房或暖房、開啟車窗、尋找車輛、預先解鎖尾門，甚至監控車況，MyPaaK手機鑰匙2.0都能貼心搞定。便利科技，讓家用休旅格局再升級。
The All-New Ford Territory 預售官方網站
The All-New Ford Territory | T’scovery 全球戰略車款深度剖析 ft. 福特工程開發部副總 Eric Hermann
更多桃園電子報報導：
桃園衛生局公布友善用藥計畫成果 495家特色藥局守護民眾健康
其他人也在看
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 1 天前
Mitsubishi Destinator 傳將於明年導入台灣：5+2 七人座、1.5T 動力成跨界新戰力
Mitsubishi Destinator 傳將於明年導入台灣：5+2 七人座、1.5T 動力成跨界新戰力SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
Nissan 新一代 X-Trail 換上全新造型明年問世！尺碼增大空間更寬敞
日前 Nissan 新一代 X-Trail（美規稱 Rogue）測試車現身，將換上全新外型設計並導入第三代 e-Power 油電系統，近日專業繪製新車預想圖的《kolesa.ru》釋出大改款 X-Trail 預測樣貌，預計將率先在美國發表上市。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
Mitsubishi is Back～三菱回來了！ 中華汽車「二年五部新車計畫」不藏了！
這次邢男遠赴北海道試駕全新Mitsubishi XFORCE，在十勝三菱研究所越野探險場完整體驗底盤、AYC彎道控制與1.5 引擎的真實表現。更重要的是，中華三菱同步揭露未來兩年將在台導入包含Outlander PHEV、Destinator、Triton、Pajero等共五款新車計畫，展現品牌全面重返台灣主流市場的決心！車水馬龍網 ・ 20 小時前
天冷需暖車再上路？汽車大廠曝「熱車再開商引擎」 揭正確做法
近日天氣驟降，全台降溫有感。對此，汽車大廠提醒，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玩勁戰就是要改！ 七代戰Yamaha Cygnus X 125 改裝五大建議
歷代勁戰都是改裝界指標車款，剛交車上路的七代勁戰Cygnus X 125要怎麼改？ 需要注意那些重點？有哪些基本觀念？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
駕駛過彎頭暈撞七車 毀「追風」經典二行程車
駕駛過彎頭暈撞七車 毀「追風」經典二行程車EBC東森新聞 ・ 1 小時前
歐盟禁售燃油車掀戰！車廠反彈：再這樣產業會斷尾
歐盟原本訂2035年起禁止銷售全新燃油車，結果眼看時程逼近，各家車廠紛紛跳腳。原本預計2026年才要啟動的政策審查，如今被提前到下個月，意味著這場「電動化硬推進」的攻防戰將更早開打。汽車集團Stellantis董事長John Elkann也罕見公開喊話，希望歐盟重新思考，讓插電式混合動力與增程式電動車在 2035 年後能繼續存在。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TOTOTA推出2026年式GR Corolla小改款，結構與冷卻系統全面強化並提升音響水準加料不加
小小的微整型讓神車戰鬥指數大增，TOYOTA旗下的TOYOTA GAZOO Racing今日針對日本市場推出了性能掀背車GR Corolla的2026年式小改，全車進行一系列升級，包括更堅固的車身結構、更好的引擎冷卻系統，以及升級的音響系統。重點是該公司承諾加料不加價。6速手排的RZ車型日本售價為568萬日圓（新台幣約118萬），8速自排車型為598萬日圓（新台幣約124萬）。汽車日報 ・ 1 天前
【怎能不愛車】EX30 Plus試駕 科技配備大升級、值得多花這筆！
這次終於開到大家敲碗的Volvo EX30 Plus單馬達版本，售價159.99萬元。車長只有4233mm、車寬1838mm、車高1555mm，整輛車緊緻到不行，但軸距卻有2650mm，完全是小車大空間的典範。更別提5.35公尺迴轉半徑，在巷弄裡鑽來鑽去輕鬆到爆。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
2025 鴻海科技日｜向Luxgen n⁵ 說再見 Model B改以Foxtron「Bria」搶先登場！推遲至農曆年後發表？
是為展現代工實力的鴻海科技日，今年除了聚焦AI人工智慧與機器人，營收引擎之一的電動車也同樣亮眼，除了大抵維持2024年的家族成員，並且針對使用需求進行小改款強化，以及邁向量產之路的修改，但要說「重中之重」的，還是將以Bria之名正式發表的Foxtron Model B跨界休旅！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 14 分鐘前
展示車暗藏瑕疵？ 車商：交車時消費者應多檢查細節
新車、展示車，民眾該如何區分？從售價就能發現不同！車行業者說，全新車輛價格議價空間最低，但展示車理應價格就得低於全新車，如果是試乘車還領過牌，那麼法律上就被視為中古車，議價空間有5到10萬的落差。只是...華視 ・ 1 天前
Ford Territory Hybrid 正式售價 109.9 萬登場：四電驅油電系統、245 匹綜效馬力一次看
Ford Territory Hybrid 正式售價 109.9 萬登場：四電驅油電系統、245 匹綜效馬力一次看SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
Kymco People R Hybrid 125現身米蘭車展！光陽油電科技導入通勤機車
2025米蘭車展（EICMA 2025）正式開幕，光陽（Kymco）以旗下最具代表性的歐系通勤速克達車系People，推出全新進化之作People R Hybrid 125。這是光陽首度在125c.c.級距導入油電複合動力系統，標誌著品牌邁向新能源時代的重要一步。新車結合「Hybrid Boost油電輔助系統」與「TRI-POWER三向動力科技」，讓通勤車不只節能，也擁有更強的加速反應與平順動力輸出。地球黃金線 ・ 1 天前
旗艦車系再進化 2026年式Mercedes-Benz AMG GT Coupe / S-Class / EQE SUV
台灣賓士自今年3月起展開多波產品升級操作，本次2026年式則聚焦於品牌高階旗艦車系，包含性能旗艦AMG GT Coupe、豪華典範S-Class，以及純電SUV代表EQE SUV，全面展現Mercedes-Benz在數位科技、駕馭感官與豪華體驗的最新進化。值得一提的是，前述2026年式車型建議售價均維持原有水準，不過標配與選配內容可能會有變動，有意入主的消費者還需多加確認。車訊網 ・ 1 天前
愛玩車／法式雙品牌北投新據點 展示與維修一次到位
愛玩車／法式雙品牌北投新據點 展示與維修一次到位EBC東森新聞 ・ 1 天前
【怎能不愛車】柴油動力＋七種模式 日產重武裝皮卡大進化
Nissan最近動作頻頻，推出Rogue PHEV後，馬上又端出全新Navara中型皮卡。雖然它的基礎源自三菱最新Triton，但日產可不是簡單換殼而已，而是針對外觀、底盤到整體設定全面重做，讓Navara看起來比原型車更有存在感。像是三槽式尾燈向經典D21致敬，加上前後C型燈組，讓整台車更粗獷更有特色。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
『影片』新思維Hyundai Inster豈止是都會純電！
大家都以為一款和Suzuki Ignis尺碼相當的3.8米等級純電動力Hyundai Inster，乃是純粹的都會電動掀背車，但沒看過實車和這部影片，千萬不要做此論斷，因為Inster的後座膝部空間「竟比Toyota國產神車Corolla Cross還要長」嚇死寶寶！且機能表現不輸Honda Fit，露營、車宿很OK，堪稱最令人驚奇的小型純電休旅車。CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
【怎能不愛車】越野概念車藏彩蛋？帥到粉絲敲碗求上市
Hyundai(現代汽車)似乎想把越野玩到真的，這次帶來的全新概念車Crater，直接把品牌的硬派指數拉到天花板。比起現行 Ioniq 5、Palisade和Santa Fe的XRT套件，Crater明顯就是要往「真正越野車」前進，外型粗獷到不用多說就能感受到那股野性。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
【試駕】Hyundai Inster，我那小小而多變的電動車車
台灣最便宜電動車Hyundai Inster來啦！(限時優惠價89.9萬起)雖然是小型掀背車的級距，但是得利於電動車平台，軸距拉長以後，車內的空間變得非常的大，再加上座椅可以全部打平，開著Inster也能體驗車宿露營，根本就是一台行動的膠囊旅館。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前