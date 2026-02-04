由前Google Maps台灣負責人鄭依桓創立的房產科技新創巷導科技 (Alley Guide)，今日 (2/4) 正式推出主打「生活圈先決」的找房地圖服務——「巷導」。這款產品試圖打破傳統用行政區與總價硬性篩選的邏輯，改以「通勤時間」與「地圖體驗」為核心，並且預告未來將導入更多生成式AI等技術，讓找房子這件事變得像用導航一樣直覺。

前Google Maps台灣負責人創業！「巷導」主打自繪地圖找房，獨家10萬房源與AI應用成亮點

不只算距離，更自繪地圖算「通勤時間」

有別於傳統房仲平台大多採用「直線距離」來判斷遠近，巷導運用自行打造的空間運算引擎，導入「等時線」 (Isochrones)的概念。

簡單來說，使用者不需要再憑感覺猜測「住這裡到公司要多久」，而是直接輸入通勤方式 (如捷運、開車)，以及可接受的時間範圍，系統就會在地圖上畫出一個不規則的「生活圈」，圈內的房源才是真正符合你日常通勤需求的物件。

為了實現流暢的體驗，巷導捨棄了單純串接現成地圖API的作法，而是採用WebGL技術與向量式地圖 (Vector Tiles) 架構，藉此加快地圖載入物度，避免頻繁顯示載入情況影響操作體驗。

值得注意的是，巷導強調其地圖資料是自行繪製，而非直接取用Google Maps或第三方圖資，使其能更彈性地優化底層數據，使地圖操作不僅滑順，還能即時互動，解決過去找房時視窗開一堆、資訊破碎的痛點。

解決重複刊登痛點，手握10萬筆「隱藏版」房源

在房源內容部分，巷導試圖解決兩件事：「資訊降噪」與「獨家性」。

首先，針對同一物件被不同房仲重複刊登、導致地圖上密密麻麻全是雜訊的問題，巷導透過演算法將其整合，讓使用者在一個視窗內就能看完該物件的所有刊登資訊。

其次，巷導宣佈已與全台近十大房仲集團合作，平台上擁有超過10萬筆獨家物件。這些房源多半是合作房仲尚未上架到主流大型平台的第一手資料，這也成為巷導在起步階段最大的內容優勢。

未來佈局：AI語音找房、WebVR與雲端擴展

雖然目前服務剛上線，但鄭依桓更透露其接下來的技術規劃藍圖。

• AI應用：目前團隊正聚焦利用生成式AI協助房仲業者自動生成上架資料，減輕文書負擔。未來則計畫將AI導入前端，讓消費者能直接透過「口述」等方式找房 (例如：「幫我找離信義區20分鐘車程、有大陽台的房子」)，讓搜尋體驗更直覺。

• 沉浸式體驗：考量到看房的臨場感，未來也考慮導入WebVR技術，讓使用者在瀏覽器上就能進行更深度的線上賞屋，甚至可以透過虛擬視覺頭戴裝置沉浸看房，或是感受房屋鄰近環境。

• 新服務與海外市場：除了目前的中古屋買賣，巷導之後也將納入新建案與建商資訊，並且考慮發展租屋服務，甚至也評估進軍海外市場可能性，尤其目前在日本、泰國、美國等市場仍有龐大房市交易需求，因此鄭依桓認為佈局海外市場有一定發展機會，但現階段主要還是先聚焦台灣市場。

在基礎建設方面，巷導目前的服務建置於Google Cloud平台之上，藉此確保高流量下的地圖運算穩定性。隨著未來功能增加 (如AI運算模型、VR影像串流等)，自然也不排除會採用多雲架構。

