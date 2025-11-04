來自美國矽谷的深科技 (Deep Tech) 創投公司 Playground Global 稍早透露將在近日於台灣舉辦記者會，說明其未來在台發展藍圖。值得注意的是，此次活動將由 Playground 合夥人、同時也是前 Intel 執行長 Pat Gelsinger，偕同另一位合夥人 Peter Barrett 親自率隊訪台。

前Intel執行長Pat Gelsinger率隊訪台，Playground Global攜7家新創尋求台灣半導體鏈結

此行除了分享 Playground 在次世代運算領域的投資佈局外，更將帶來旗下 7 間核心的「次世代運算」投資組合公司共同與會，展示最新創新技術，其尋求與台灣半導體生態圈深度策略合作的意圖相當明顯。

鎖定四大深科技領域，以工程為核心

Playground Global 成立於 2015 年，其定位有別於傳統專注於軟體或互聯網的創投公司，而是明確鎖定四大「深科技」領域：次世代運算 (Next-gen Computing)、自動化 (Automation)、能源轉型 (Energy Transition) 與生物工程 (Bio-engineering)。

該公司強調其「以工程為核心」的理念，目標與科學家及技術型創辦人「並肩合作」，而非僅只是提供資金，致力於將實驗室中的前沿科技，實際落地且推動其發展為具備規模化的創新生態圈。

前 Intel 執行長 Pat Gelsinger 領軍，凸顯硬體製造重要性

此次由 Pat Gelsinger 親自領軍來台，無疑釋放出強烈訊號。Pat Gelsinger 過去在 Intel 長期掌舵的背景，使其對於半導體產業的理解與人脈非同一般。

Playground Global 所專注的次世代運算、AI 自動化乃至生物工程等領域，其最終的實現與規模化，均高度依賴底層硬體的效能突破，包含先進的晶片製造、異質整合封裝、感測器技術等，而這些正是台灣半導體生態系的絕對強項。

訪台目的：加速前沿技術落地與全球規模化

根據 Playground Global 方面釋出的訊息，此次記者會的核心目的，便是希望將其投資組合中的前沿技術，與台灣半導體供應鏈進行更深度的策略夥伴合作。

預期隨行的 7 家次世代運算新創公司，將會各自展示其在 AI、運算架構等領域的創新解決方案，並且尋求與台灣廠商在製造、研發上的對接機會。此舉顯示，Playground Global 不僅是尋求將技術落地，更是希望藉助台灣強大的製造實力，加速其投資組合公司走向「全球規模化」 (global scale)。

在全球 AI 浪潮持續推動運算需求、深科技創新日益依賴硬體支援的當下，Playground Global 此次率隊來訪，再次凸顯了台灣在全球科技產業鏈中，作為「硬體創新實現者」的關鍵地位，預期也將為雙方帶來新的合作火花。

