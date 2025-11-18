矽谷深科技創投 Playground Global 今日 (11/18) 於台北舉辦記者會，由合夥人、前 Intel 執行長 Pat Gelsinger 與 Peter Barrett 親自領軍，攜手旗下 7 家專注於次世代運算 (Next-gen Computing) 的投資組合公司，宣布多項技術突破與在地策略合作，旨在藉助台灣完整的半導體生態系，加速深科技創新落地與規模化。

前Intel執行長Pat Gelsinger引領7家新創來台建立生態合作，攜手台積電、日月光等大廠攻次世代運算

Pat Gelsinger 強調，台灣已成為業界頂尖硬體公司驗證創新的最佳試煉場。他表示：「我和台灣擁有超過四十年的深厚連結，而台灣是讓科技突破真正落地為現實的關鍵舞台。」

此次活動亮點聚焦於電源管理、光通訊、互連與微影技術等領域的突破：

Ayar Labs：Pat Gelsinger 加入董事會，攜手創意電子 (GUC)

光通訊技術先驅 Ayar Labs 宣布與創意電子 (GUC) 建立策略合作夥伴關係，將其共封裝光學 (CPO) 技術整合至 GUC 的先進 ASIC 設計服務中。

同時，Ayar Labs 也宣布 Pat Gelsinger 加入其董事會，這無疑為該公司在推動以光取代電傳輸資料、突破頻寬與功耗瓶頸的發展上，注入了一劑強心針。

d-Matrix：攜手世芯、日月光、台積電開發 3D 堆疊

專注 AI 推論與記憶體內運算 (IMC) 架構的 d-Matrix，剛完成 2.75 億美元的 C 輪融資。此次在台宣布與世芯電子 (Alchip)、日月光半導體 (ASE) 及台積電 (TSMC) 展開合作，共同開發 3D 記憶體堆疊方案，將突破生成式 AI 的「記憶體牆」限制。

PowerLattice 與 PicoJool：獲注資並發表新品

兩家新創在此次活動中正式公開亮相並宣布獲得新一輪融資：

• PowerLattice Technologies： 獲 Playground 注資 2500 萬美元，推出首款「電源傳輸小晶片」 (power-delivery chiplet)，能將電力直接導入處理器封裝內，號稱能降低逾 50% 能源使用。

• PicoJool： 獲投資 1200 萬美元，推出可取代銅線的「光學互連」 (optical interconnect)技術，專為 AI 資料中心設計。值得一提的是，PicoJool 雖總部在美，但全數產品皆於台灣製造。

Vertical Semiconductor：展示 GaN 電晶體樣品

源自 MIT 的 Vertical Semiconductor 正式啟動高效能垂直式氮化鎵 (GaN) 電晶體的樣品 (early sampling) 階段，旨在為 AI 晶片提供更高功率密度的電源解決方案。

NextSilicon 與 xLight：發表新晶片與 FEL 微影光源技術

• NextSilicon： 在台發表旗艦晶片 Maverick-2 與客製化 RISC-V CPU 核心，標榜運算速度較傳統 GPU 提升 10 倍且功耗減半。

• xLight： 發表開發中的全球最高功率自由電子雷射 (FEL) 技術，目標解決 EUV 微影光源瓶頸，提升晶圓廠產能與良率。

此外，Playground 此行也與鴻海科技集團董事長劉揚偉共同舉辦產業交流晚宴，象徵雙方長期合作關係的延續。

