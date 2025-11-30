前OpenAI首席科學家Ilya Sutskever：「規模擴展時代已結束」、AI需學會人類「直覺」與「情感」

前OpenAI首席科學家、現任SSI (Safe Superintelligence) 創辦人Ilya Sutskever稍早在一場深度訪談中，以極其冷靜的語調宣告：「規模擴展 (Scaling)的時代結束了，我們重新回到了研究時代。」

前OpenAI首席科學家 Ilya Sutskever ：「規模擴展時代已結束」、AI需學會人類「直覺」與「情感」

此言論直接挑戰矽谷近年來奉為圭臬的「規模定律」 (Scaling Law)，亦即透過無止盡地堆疊算力與數據，智慧就會自動湧現的信仰。Ilya Sutskever指出，單純把模型做大100倍也許會有提升，但已經無法帶來明顯質變，AI行業必須回歸拼想法、拼直覺的硬核研究階段。

廣告 廣告

AI只是「高分低能」？缺乏泛化能力與直覺

Ilya Sutskever指出，目前AI技術的致命傷在於「泛化能力」 (Generalization)。他舉例，當AI寫程式出現錯誤時，它常常會在修復A錯誤時引入B錯誤，而修復B錯誤時又改回A錯誤，進而陷入無限迴圈。

他將現在的AI比喻為一個「死記硬背」的優等生，透過練習10000小時背下所有題庫，考試能拿滿分，但缺乏舉一反三的能力。而人類雖然只練100小時，但掌握了邏輯與直覺，長期發展反而更好。

Ilya Sutskever認為，人類智慧的秘訣在於「情感」 (Emotions)，或者更精確地說是「價值函數」 (Value Function)。就像少年學開車，不需要撞車幾百萬次才知道痛，因為一旦偏離車道，內心的「價值函數」就會產生緊張感 (負反饋)，指引我們修正。目前的AI缺乏這種高效的內在評分系統，因此只能依賴海量數據進行低效率的強化學習。

SSI目標直通超級智慧，人類唯一解是「腦機介面」？

離開OpenAI 創立 SSI後，Ilya選擇了一條不同於主流商業競爭的道路。他直言現在的AI行業陷入了「老鼠賽跑」 (rat race)局面，被迫在更短時間內推出「半成品」迎合市場需求。SSI則希望閉門造車，直到造出真正的安全超級智慧。

對於市場預期AGI (通用人工智慧)即將到來，Ilya Sutskever則預測仍需5到20年時間。但他重新定義了AGI的形象：它不像是一本百科全書，而更像是一個「絕頂聰明的15歲少年」，擁有極致的學習效率，幾天內就能讀完人類醫學文獻，並且開始動手術。

面對未來可能出現的超級大腦，人類該何去何從？Ilya Sutskever給出自己並不喜歡，但可能是唯一解的答案：腦機介面 (Neuralink)。他認為，只有當人類選擇與AI融合，讓AI的理解直接變成我們的理解，人類才能在奇點之後，維持自己仍是世界主角的地位。

尋找「美感」指引方向

訪談最後，當被問及如何一次次押對AI發展方向時，Ilya Sutskever給出了極具詩意的回答：「尋找美感」 (Looking for beauty)。他認為，在數據都不支持的時刻，唯有對美、簡潔與生物學合理性的信念，能支撐研究者走下去。這或許正是「研究時代」最需要的品質。

更多Mashdigi.com報導：

亞馬遜技術長Werner Vogels預測AI讓「陪伴」重新定義，開發者將迎來「文藝復興時代」

趨勢科技將於AWS re:Invent 2025推出AI Security Package，主打全生命週期AI風險管理

Sony釋出「V」字預告，傳聞已久的α7 V全片幅無反相機將於12/2正式揭曉