Fortinet：網路犯罪邁入「產業化4.0」時代，台灣勒索軟體偵測年增四成、關鍵在於速度
Fortinet稍早公布《2026全球資安威脅預測》，指出網路犯罪正演變為一個高度組織化、由AI驅動且專業分工的「產業」。報告特別點出，台灣正面臨日益嚴峻的威脅環境，今年勒索軟體偵測量激增40%，駭客攻擊目標已轉向針對關鍵基礎設施與OT產業進行「癱瘓營運」式的高價值破壞。
Fortinet全球威脅情報副總裁Derek Manky強調，攻擊者越來越關注製造、醫療等高價值產業。面對勒索軟體即服務 (RaaS) 模式擴張至OT環境，台灣身處全球科技供應鏈核心，企業必須採取與攻擊者同等級的自動化與協同措施，才能有效防禦。
台灣年遭1534億次惡意活動，DoS攻擊暴增六成
根據Fortinet數據，台灣在2025年共面臨1534億次惡意活動，成為亞太區最常受攻擊的熱點之一。
值得注意的是攻擊手法的轉變：雖然漏洞利用嘗試大幅下降，但阻斷服務 (DoS) 攻擊卻逆勢暴增61.36%，達到1385億次。勒索軟體偵測量也增加40.77%，顯示駭客不再只是試探，而是採取更具破壞性、採取癱瘓營運的攻擊策略。
四大關鍵趨勢：AI自主代理、非人類身份管控成焦點
Fortinet 在報告中提出了 2026 年的四大關鍵預測：
• AI驅動攻擊鏈成形：資安團隊將面臨專為犯罪打造的「自主網路犯罪代理」 (Autonomous Cybercrime Agents)。這些AI模型能無需人類監督，自動執行憑證竊取、網路釣魚等任務，大幅降低攻擊門檻並提升頻率。
• 網路犯罪產業化4.0：預估到2027年，全球網路犯罪年均成本將超過24兆美元。暗網市場運作已如合法電商般成熟，具備AI客服與評價機制，殭屍網路則成為打包販售的商品。
• 速度決定安全度：隨著攻擊方自動化程度提升，防禦方必須建立以威脅為依據的模型，將情資直接連結到營運工作流程，實現數分鐘內完成偵測與回應。
• 身份管理躍升核心：除了人類身份，大量的「非人類身份」 (如自動化代理、API、機器對機器流程) 將成管控關鍵。一旦自動化身份遭入侵，恐在數秒內造成大規模損害。
呼籲公私協力，與國際刑警組織合作打擊
面對產業化的網路犯罪，Fortinet呼籲加強全球協作。FortiGuard Labs已與國際刑警組織 (INTERPOL) 合作「塞倫蓋提行動2.0」，並且與國際打擊犯罪組織 (CSI) 推動「網路犯罪懸賞計畫」，透過情報共享與針對性行動，瓦解犯罪基礎設施。
Fortinet總結，未來的資安核心將取決於如何將人類判斷與即時自動化回應結合，發展出具適應性的協同防禦體系。
更多Mashdigi.com報導：
OpenAI推出ChatGPT專屬「購物研究」助理，基於GPT-5 mini打造、免費用戶也能使用
LINE BIZ CONVERGE 2025聚焦AI與數據驅動，預告「開店幫手」社群購物與MINI App NFC感應功能
其他人也在看
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
iPhone更新設定變了！打FaceTime少1步驟「電話費暴增變5700」 眾人驚：好險有看到
Apple內建的視訊通話App「FaceTime」使用網路連線，若在有wi-fi或網路吃到飽的情況下，通常可以直接爽用而不用額外支付電信費用。然而最近有一名網友在社群分享，因為用iOS升級後設定變了，習慣「FaceTime」講電話卻沒留意到，結果電話帳單竟然暴增到將近5,700元，讓他才剛分手又得噴錢。這篇貼文意外釣出一票苦主，也有人慶幸直呼還好有看到這一篇。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
趕快看手機！蘋果「偷改1設定」害他慘噴5700元 釣出大票苦主：救命
有更新到iOS26的果粉們注意了，快檢查一下你的手機設定！有網友在Threads上分享悲慘經歷，他用Facetime免費和人聊天，結果看到最新一期帳單後，費用竟高達5700元。事後檢查發現，原來是更新手機軟體後，Facetime的預設通話APP竟然自動改成網路行動電話，結果電話額度直接爆表，也引起40萬網友共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國擬推「最嚴」行動電源新規 原有3C認證全失效
（中央社台北26日電）在今年中國發生多起行動電源意外後，「史上最嚴」的行動電源安全標準將於明年實施，新規包括行動電源必須配備螢幕或聯網App，且「原有3C認證規定將全面失效」。業界人士表示，新規預計將淘汰7成現有產能。中央社 ・ 1 天前
攜手Bose聯合調音！POCO F8 Series台灣售價出爐、明天開賣
POCO於今（26）日在峇里島舉辦國際發佈會，正式發表POCO F8 Series。POCO F8 Ultra首發Snapdragon® 8 Elite Gen 5旗艦處理器，首次聯手知名品牌Bose 聯合調音，配置三顆喇叭、2.1 聲道對稱立體聲及重低音喇叭；POCO F8 Series 首次搭配5倍潛望長焦鏡頭等。台灣市場緊跟國際腳步將於明日開售，於11月27日上午10:00起至12月12日止三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘋果2026放大招！折疊iPhone、觸控Mac齊發「2026關鍵年」產品線完整曝光
蘋果即將迎來關鍵年！據悉2026 年蘋果將推出多達 15 款新品，包括首款OLED 觸控 Mac、折疊 iPhone，以及改用自家 5G晶片等重大升級。每一項都可能牽動市場，值得果粉期待！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 13 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple 限時優惠！TV+ 月費低至 $120 任睇《F1》、《萬中選一》等爛蕃茄高分作品
Black Friday 黑色星期五購物優惠熱潮席捲一眾網絡店家，Apple 亦罕有地為旗下的串流影視服務 Apple TV+ 推出超值訂閱優惠！由即日起至 12 月 1 日止，Apple TV+ 推出限時半價優惠，讓新訂閱及重新訂閱的用戶可以每月低至 HK$28 的震撼優惠價，暢享為期六個月的無廣告原創內容。Yahoo Tech ・ 1 天前
不用機上盒、不綁約也能看電視！ 四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」
不用機上盒、不綁約也能看電視！ 四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
左滑右滑找不到真愛，不如找AI代打？Tinder、Bumble營收崩跌，改推「賽博月老」救業績
近年交友軟體熱度下降，陷入所謂的「絕望循環」：無止盡左右滑動的操作模式使用戶厭煩，要在難以計數的個人檔案中找到理想對象似乎難如登天，互動中的用戶還會突然蒸發，於是他們刪掉App，但過了幾個月又把App下載回來。大多數交友軟體都可以免費註冊用戶，付費訂閱（費率多為一個月30美元）可以解鎖進階篩選、無限制瀏覽、提高個人檔案曝光率等服務，用戶不再買單，營收也就跟著......風傳媒 ・ 1 天前
中華電信「2025智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選」成果揭曉！263組團隊參賽創新高「引領AI應用落地」共創智慧永續台灣
263 組團隊參賽創新高！今年全面聚焦 AI＋5G，從智慧醫療、環境永續到元宇宙內容創新，都展現台灣在科技落地與數位創新上的強勁能量。放言 Fount Media ・ 5 小時前
華為Mate X7折疊旗艦手機亮相、厚度僅4.5mm、IP59防水，同步推出MatePad Edge 2-in-1平板筆電
華為除了公布Mate 80系列手機外，更端出了兩款重磅新品：新一代大尺寸雙折疊旗艦手機Mate X7，以及試圖重新定義2-in-1裝置的MatePad Edge。Mashdigi ・ 1 天前
中華電信舉辦「創新應用大賽」頒獎典禮 簡志誠：獲獎團隊作品讓AI走入生活
中華電信今日（11/27）舉辦「智慧創新應用大賽」頒獎典禮。董事長簡志誠表示，今年共有263組、800多人參與比賽，規模創歷來新高。為強調AI應用落地，中華電信今年新增「元宇宙應用特別獎」與「AI創新特別獎」2獎項，且將總獎金提升至160萬，獲獎團隊作品均將AI落實到民生需求和公共服務，也貼近生活應用。中華電信會持續與產官學研為台灣打造更完整的創新生態系，讓科技真正走入生活。太報 ・ 9 小時前
Rapidus想彎道超車台積電 但緊張的恐怕是先進製程良率沒起色的三星｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
亞洲技能競賽南港登場 中華電信應援選手勇闖未來！歡迎蒞臨攤位體驗多軌衛星及AI超擬真助理
2025 亞洲技能競賽正式在南港展覽館登場，中華電信作為本次賽事的資通訊後盾，提供最穩定的網路與雲端服務，陪選手一起勇闖國際！放言 Fount Media ・ 9 小時前
HONOR Magic8 Pro 香港上市，首發 8 Elite Gen5，超勁夜神長焦鏡頭!!
文章來源：Qooah.com HONOR 於香港正式推出本年度旗艦級手機 HONOR Magic8 Pro。這款備受矚目的新機以「MAGIC in the dark」為核心理念，搭載革命性的2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭，重新定義手機夜拍極限。 6.71吋 LTPO OLED 螢幕具備 1-120Hz 自適應刷新率與高達6,000nits峰值亮度，更獲德國萊茵TÜV全方位護眼5.0認證，結合4320Hz超高頻PWM調光與AI散焦顯示等技術，提供全天候舒適視覺體驗。 HONOR Magic8 Pro 的影像系統堪稱業界典範，其搭載的 2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭配備 1/1.4吋超大感光元件與f/2.6超大光圈，支援 3.7倍光學變焦，大幅提升低光環境下的進光量與細節還原能力。得益於 CIPA 5.5 級防手震標準與 OIS 光學防手震技術，配合 HONOR 自研的 AI 自適應防手震模型，動態反應速度提升一倍，拍攝變焦照片的成功率可達以往的7倍。此外，5000萬像素夜神主鏡頭（f/1.6光圈）與5000萬像素超廣角鏡頭（f/2.0光圈）共同構建三鏡頭系統，無論是夜間人像、城市夜景Qooah ・ 1 天前
遠傳AI「打詐智靈」三重防線強力阻詐
(記者謝政儒綜合報導)詐騙手法不斷翻新，受害者年齡層更逐漸下探，投資詐騙更成為年輕族群的最大風險。聯合報今（25）日舉辦「撕開詐團真相 全民攜手拆詐彈」系列論壇，集結產官學專家，共同探討詐騙生態與防堵...自立晚報 ・ 1 天前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 2 小時前
有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探
藝人瑤瑤（黃喬歆）近期到韓國旅遊，卻遇上令人驚魂的住宿事件。上週三（19日）晚間，她在當地所入住的房間內時，竟被房東未經允許擅自開門，讓她嚇得整日不敢離開房間、甚至都沒吃東西。直到友人下班陪同前往當地警局報案，警方才協助她搬離。事件曝光後，引起網友熱議，也提醒旅客注意海外住宿安全。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前