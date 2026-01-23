經過多年的敲碗與猜測，微軟Xbox終於在今日 (1/23) 凌晨的「Developer_Direct '26」直播中，由Playground Games正式公開開放世界競速遊戲《極限競速：地平線6》 (Forza Horizon 6)的實機遊玩影片，確認本作舞台將設定在風光明媚的日本。遊戲預計於2026年5月19日登上Xbox、PC與Game Pass訂閱服務，而微軟官方也同步確認將於2026年稍晚時候推出PlayStation 5版本。

《極限競速：地平線6》實機畫面公開：重現日本大黑PA車聚文化、5/19發售，PS5版本確認稍晚推出

從遊客視角出發，濃縮日本地景精華

不同於前作一開始就是超級巨星的設定，這次玩家將扮演一名懷抱夢想的「遊客」，渴望參加在日本舉辦的地平線嘉年華。設計總監Torben Ellert表示，這將滿足玩家前往陌生國度探索的渴望。

地圖設計並非以1:1比例還原，而是濃縮日本的精華。從壯麗山脈、遼闊海灘到繁華城市，玩家將能探索具代表性的大都會東京。遊戲中將重現澀谷十字路口、東京鐵塔等知名地標，以及充滿電線與住宅的郊區街道，甚至是堆滿起重機的碼頭工業區。

為了確保文化還原度，製作團隊聘請了在汽車愛好者社群中以「Turbo Kyoko」為稱的山下恭子 (Kyoko Yamashitac)擔任文化顧問，並且提供相關指導。玩家的旅程也不孤單，將有賽車狂熱者Jordy與改裝達人Mei兩位好友伴隨，提供在地視角。

融入「空屋」與「集章」文化，打造專屬山莊

本作導入了全新的晉升系統 「收集日誌」 (Stamp Rally)，靈感來自日本豐富的集章文化，讓玩家在探索過程中有明確目標。

在房地產系統方面，除了8個可解鎖的玩家住家外，還新增「山莊」 (The Estate)機制。其概念源自日本鄉村因人口外移而出現的「空屋」 (Akiya)。玩家將接手夥伴Mei家族代代相傳的閒置房產，並且能隨意擴建、修繕，將其打造成獨一無二的賽車基地。

致敬JDM魂：大黑PA車聚與550款新車

日本汽車文化中不可或缺的「車聚」也在遊戲中具象化。新加入的「車友會」 (Car Meets)機制，靈感直接取自享譽全球的大黑停車場 (Daikoku PA)。遊戲內設有三個永久車聚地點 (嘉年華、奧伊吹停車場、大黑停車場)，玩家可在此無縫社交、下載塗裝或賞車。

首發車輛陣容將達到系列最多的550款，封面車款則由2025 Toyota GR GT Prototype與2025 Toyota Land Cruiser擔綱，象徵日本現代與傳統、城市與鄉村的對比。

上市資訊

• Xbox / PC / Game Pass Ultimate：2026年5月19日上市 (Premium Edition可於5月15日搶先遊玩)。

• PlayStation 5：預計2026年稍晚推出。

