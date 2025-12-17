面對下半年Google Nano Banana在視覺生成領域的強勢逆襲，OpenAI終於坐不住了，稍早宣布推出其最新圖像視覺模型——GPT-Image-1.5。

速度快4倍、價格砍20%！OpenAI推出GPT-Image-1.5圖像模型、正面對決Google Nano Banana

這次更新並非單純的參數堆疊，而是針對創作者最頭痛的痛點進行改良：速度、可控性與成本。OpenAI執行長Sam Altman更在社群平台上親自「下海」，分享了用新模型生成的性感猛男月曆照，以此證明新模型在人物一致性上的強大實力。

告別「抽卡」玄學：指哪改哪的精準編輯

過去用AI改圖最怕的就是「牽一髮動全身」，想換個髮型結果連臉都跟著改變，而GPT-Image-1.5最大的升級在於對畫面結構的深度理解。

在官方展示的案例中，從一張2000年代風格的派對照片開始，接連進行添加背景人物、改變特定對象畫風 (如左邊變手繪、狗變玩偶)、最後全員換上OpenAI毛衣，整個過程中未被編輯的區域保持了驚人的一致性。這意味AI終於能聽懂「只改這裡，其他別動」的指令，讓修圖不再是碰運氣。

速度狂飆4倍，API降價搶市

除了畫得準，還要畫得快。GPT-Image-1.5的生成速度較前代提升4倍，幾乎達到了「即時反饋」的等級，大幅降低了試錯的時間成本。

而在商業策略上，OpenAI也祭出了價格戰。透過API呼叫的圖像輸入輸出費用降低20% (每百萬組輸入Token以8美元計價)，顯然是為了吸引更多企業用戶 (如Wix、 Canva)導入，構建更穩固的護城河。

獨立創作入口：ChatGPT變身Photoshop？

為了配合新模型，ChatGPT網頁與App端也新增了獨立的圖像創作入口。

這個介面更像是一個簡易版的修圖軟體，內建了濾鏡庫、熱門提示詞模板，甚至可以上傳個人肖像固定角色臉部特徵。這對於不想反覆輸入落落長咒語 (Prompt) 的一般用戶來說，確實是相當方便。

實際測試：細節到位，但中文仍是罩門

根據實測，新模型在處理「馬克祖克柏坐在沙灘上看著夕陽，同時頭上配戴著雷朋智慧眼鏡」這類需要精確比例感的指令時，表現相當到位。而將真實照片轉為線稿等處理能力也有顯著提升。

不過，雖然英文能力強悍，但中文理解能力 依然是災難現場。讓它畫個「哈利波特與變形金剛對決」的中文漫畫，出來的文字依然是鬼畫符，顯示在文化與語言的在地化上仍有進步空間。

分析觀點：從「軍備競賽」走向「實用主義」

筆者認為，將版本號定為1.5而非2.0，暗示OpenAI的務實與謹慎。

面對Google Nano Banana Pro在邏輯推理與物理模擬上的領先，OpenAI選擇更貼近商業落地的路徑：極致的效率與可控的工作流。對於大多數用戶而言，能不能解開複雜的數學謎題或許不重要，但能不能快速、便宜地生成一張「剛好能用」的海報素材，才是買單的關鍵。

