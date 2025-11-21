鴻海與OpenAI建立合作夥伴關係，將於美國設計製造下一世代AI基礎設施硬體
鴻海 (Foxconn) 稍早宣布與 AI 領域的領頭羊 OpenAI 展開合作，雙方將聚焦於下世代 AI 基礎設施硬體的設計與開發，並且確立在美國製造的戰略方向。
作為合作的一部分，OpenAI 將分享其對 AI 產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海進行設計開發。而鴻海則將利用其製造專業，在美國據點進行生產。
OpenAI 擁優先評估權，尚無強制採購承諾
根據協議內容，OpenAI 將擁有對這些新系統的優先評估權以及採購選擇權益。不過，雙方也明確表示，此初步協議目前不包含具體的採購承諾或財務義務。
三大核心：設計未來機架、強化美國供應鏈、在地製造零組件
鴻海與 OpenAI 的合作將專注於三大核心工作，旨在滿足 AI 時代快速變化的先進模型需求：
• 設計未來數世代資料中心硬體： 雙方將共同設計、工程化與開發未來多個代次的 AI 資料中心機架，透過多項專案並行的方式，結合 OpenAI 的藍圖與鴻海的製造專業，加速新系統上線，並且確保長期產能。
• 強化、簡化美國 AI 供應鏈： 致力於改善機架架構以便在美國各地製造，並且擴大採購範圍，納入更多晶片與美國在地供應商，建立更具韌性的供應鏈。
• 在美國製造關鍵零組件： 鴻海將在美國製造 AI 資料中心的關鍵設備，範疇涵蓋線纜、網路、冷卻和電力系統，以支持高效能運算基礎設施的快速建設。
劉揚偉：發揮全球最大 AI 伺服器製造商優勢
鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海作為全球最大的 AI 伺服器製造商，很高興能與 OpenAI 合作，透過可信賴且可擴展的基礎設施來支持 OpenAI 的使命。
OpenAI 執行長 Sam Altman 則強調，打造先進 AI 技術背後的基礎設施，是「美國再工業化」 (reindustrialize America)的世代機會。他認為這次合作是確保 AI 核心技術能在美國本土製造的第一步，有助於強化美國的領導地位。
更多Mashdigi.com報導：
微軟Ignite 2025：Copilot再進化、導入Work IQ、Agent Mode，整合GPT-5與Sora 2
Arm Neoverse平台設計加入NVIDIA NVLink Fusion，加速超大規模算力的自研CPU與GPU異構運算佈局
其他人也在看
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股崩近千點嚇股民！專家曝「還沒跌完」3步驟教你撿便宜股
台股今（21）日收盤重摔近千點（收盤下跌991.42點），創下史上第六大跌點！原本市場因 NVIDIA 亮眼財報而燃起的希望，一瞬間被澆熄。對此分析師直言，今天這波大跌其實「完全在預料之中」畢竟前一晚 NVIDIA 盤後跌了 3%，台股開盤勢必跟著遭殃；再加上美股四大指數通通壓在「季線下」，技術面早已示警，台股跌破季線只是早晚的事，且還有下探空間。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
達人台股攻略1／AI是熄火不是崩 張真卿點兵3大權值股跌到這價位閉眼買
台股投資名家張真卿股市資歷40年，他看這波AI發展趨勢，直言至少走10年大運；但股價漲多勢必拉回，產業面表現與資本市場未必同調，如何在中間取得平衡是2026投資重要課題。他點名3大權值股，當股價修正到一定程度，閉著眼睛買。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 1 天前
記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
10月獲利「年增1145%」！這「被動元件廠」開盤即攻頂 電零股8檔飆漲停最強勢
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三在科技股領漲下，主要四大指數震盪收高，市場看好AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報，輝達盤後也公布了2026財年第三季...FTNN新聞網 ・ 1 天前
你輸的不是市場，而是情緒！ETF 新手最容易踩的三大雷
過去一年，台股多次刷新歷史高點，市值型 ETF 的人氣持續飆升。無論滑社群、看投資論壇，甚至午休與同事閒聊，都充滿了這樣的氣氛：「ETF 很穩，小資族一定要買」、「長期投資一定賺，我朋友靠 ETF 已經換車了。」在這種環境下，不投資好像落伍，投資太慢又像錯過黃金時機。於是，許多人慌了，也勇敢了鉅亨網 ・ 1 天前
記憶體股遭血洗！華邦電14.4萬張、南亞科12.9萬張爆量跳水跌停 法人看法曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）爆出第3季應收帳款飆升至333.91億美元，市場擔憂客戶拉貨力道不如預期，美股聞訊跳水翻黑，衝擊迅...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
【Yahoo早盤】輝達救全村！台股飆漲900點創史上第二大漲點 分析師林漢偉：錯過早盤等午盤
輝達第三季財報表現優於預期，美股主要指數強彈，激勵台股今（20）日量價齊揚，開在27212.91點，上漲632.79點盤，早盤漲點一度擴大至900餘點，來到27,493點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，指數原本就有墊高動能，搭配輝達利多題材，使得加權指數漲勢強勁，盤中可留意27,310點關鍵位置，若能守穩，指數就有機會持續強勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
大魯閣擬以10億元出售台中、新竹兩商場予遠雄，聚焦海外市場拓展
【財訊快報／記者陳浩寧報導】大魯閣(1432)20日董事會通過擬以十億元將所持有之台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。大魯閣自2015年7月起營運位於台中大魯閣新時代購物中心，自2018年5月起營運新竹大魯閣湳雅廣場，運用自身在運動休閒產業的相關經驗，將兩座商場轉型成差異化的體驗型商場。但大魯閣也提到，鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。展望未來，大魯閣表示，將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。財訊快報 ・ 19 小時前
達人台股攻略3／明年官股配息全縮水 股海老牛：想賺要買這2檔金控股
受到台股漲多回檔影響，市場資金開始尋求避風港，有一定殖利率保護、股價波動低，且營運相對穩健的金融股，成為許多投資人心中優選。長期抱緊金融股的投資達人股海老牛表示，進入2026年，金融股布局攻略須掌握8字，即「獲利為主、股息為輔」。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
台股盤前／輝達大漲變砍殺！台指夜盤大跌794點 台股今早恐測季線
美股週四（20日）走勢急轉直下，原本市場期待輝達財報帶動AI股強勢反攻，但輝達在盤中短暫大漲後最終翻黑收跌逾3%，反映出投資人對AI股後市仍抱持高度疑慮。受到美股四大指數全面翻黑衝擊，加權指數期貨夜盤重挫794點，台積電期貨也大跌50元收黑，顯示市場悲觀氣氛升溫，加上融資昨單日增加34億元、預期台股開盤恐面臨強烈賣壓，可能再度測試季線支撐力道，台股今（21）日開盤前氣氛轉趨保守，三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 1 天前
拋售日本來襲 日圓探160防線
日本首相高市早苗即將宣布規模驚人的經濟刺激方案，引發市場不安，加上美元多頭反攻攀高，日圓和日債承受賣壓。日圓兌美元20日盤中再度摜破157關卡，下探至10個月新低，眼看就要逼近160日圓防線，市場揣測日本當局可能出手干預。工商時報 ・ 22 小時前
記憶體大逃殺！華邦電、南亞科爆量翻黑跳水逾8% 分析師：勿接刀
台股今（20）日上演大反攻，盤面類股百花齊放，惟記憶體族群盤中股價由紅翻黑上演大逃殺，台股前三大成交王由力積電（6770）、華邦電（2344）和南亞科（2408）霸榜，成交量皆達20萬張以上，成交金額合計逾600億元，其中雙雄盤中股價一度跳水逾8%。對此，分析師則示警，目前並非好的進場時機，不建議馬上進場接刀。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電跌60元至1395！昨日漲幅全吐回、網崩潰「昨天衝進去被套鼠」 名師解析
輝達財報太亮眼帶來的煙火只有一天，台積電（2330）今（21）日開盤再度失守 1400 元大關，前一天的漲幅全數吐回，市值跌到36.17兆元，一天蒸發逾兆元，網友喊：「 昨天衝進去的被套鼠了」，分析師指出，市場現階段重回防禦心態，投資人操作宜採分批、減壓方式應對震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前