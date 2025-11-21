鴻海 (Foxconn) 稍早宣布與 AI 領域的領頭羊 OpenAI 展開合作，雙方將聚焦於下世代 AI 基礎設施硬體的設計與開發，並且確立在美國製造的戰略方向。

鴻海與OpenAI建立合作夥伴關係，將於美國設計製造下一世代AI基礎設施硬體

作為合作的一部分，OpenAI 將分享其對 AI 產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海進行設計開發。而鴻海則將利用其製造專業，在美國據點進行生產。

OpenAI 擁優先評估權，尚無強制採購承諾

根據協議內容，OpenAI 將擁有對這些新系統的優先評估權以及採購選擇權益。不過，雙方也明確表示，此初步協議目前不包含具體的採購承諾或財務義務。

三大核心：設計未來機架、強化美國供應鏈、在地製造零組件

鴻海與 OpenAI 的合作將專注於三大核心工作，旨在滿足 AI 時代快速變化的先進模型需求：

• 設計未來數世代資料中心硬體： 雙方將共同設計、工程化與開發未來多個代次的 AI 資料中心機架，透過多項專案並行的方式，結合 OpenAI 的藍圖與鴻海的製造專業，加速新系統上線，並且確保長期產能。

• 強化、簡化美國 AI 供應鏈： 致力於改善機架架構以便在美國各地製造，並且擴大採購範圍，納入更多晶片與美國在地供應商，建立更具韌性的供應鏈。

• 在美國製造關鍵零組件： 鴻海將在美國製造 AI 資料中心的關鍵設備，範疇涵蓋線纜、網路、冷卻和電力系統，以支持高效能運算基礎設施的快速建設。

劉揚偉：發揮全球最大 AI 伺服器製造商優勢

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海作為全球最大的 AI 伺服器製造商，很高興能與 OpenAI 合作，透過可信賴且可擴展的基礎設施來支持 OpenAI 的使命。

OpenAI 執行長 Sam Altman 則強調，打造先進 AI 技術背後的基礎設施，是「美國再工業化」 (reindustrialize America)的世代機會。他認為這次合作是確保 AI 核心技術能在美國本土製造的第一步，有助於強化美國的領導地位。

