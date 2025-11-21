鴻海董事長劉揚偉：擴大美國AI佈局因應關稅變局，透過「在地製造」強化競爭優勢
鴻海科技集團 (Foxconn) 於今日 (11/21) 舉辦的 HHTD25 鴻海科技日上，除了展示多款電動車與 AI 基礎設施外，董事長劉揚偉也針對外界關注的美國關稅議題、AI 技術佈局，以及日本電動車市場策略做出了回應。劉揚偉強調，鴻海擁有全球最完整的供應鏈佈局，面對地緣政治與關稅變化，將透過「在地製造」 (Made in Local策略，特別是強化在美國的 AI 基礎設施生產能力來因應。
攜手 OpenAI、SoftBank，深化美國「AI 基礎設施」製造
針對此次宣布與 OpenAI 的合作，劉揚偉指出，這不僅是商業訂單，更是鴻海在美國建立「下世代 AI 基礎設施」的重要里程碑。雙方將共同設計與開發未來多個代次的 AI 資料中心機架，並且直接在美國據點進行生產。
劉揚偉表示，OpenAI 執行長 Sam Altman 認為這是「美國再工業化」的契機，而鴻海作為全球最大 AI 伺服器製造商，有能力在美國製造包括線纜、網路、冷卻和電力系統在內的關鍵零組件。
此外，鴻海也與 SoftBank 保持緊密合作。雙方在美國俄亥俄州 (Ohio) 的合作項目，將聚焦於打造支援 AI 運算的超級電腦中心。劉揚偉強調，無論是與 OpenAI 還是 SoftBank 的合作，都顯示鴻海已從單純的硬體製造，轉型為提供從算力、平台到應用的「AI Factory」全方位解決方案提供者。
而對於與 OpenAI 的合作，劉揚偉強調雙方在近期洽談後，很快就確定合作方向，同時也說明與 OpenAI 合作，雙方雖然未簽署強制採購承諾，但考量 OpenAI 目前在 AI 技術發展腳步領先，並且在相關硬體設備技術有更大更新需求，因此認為與 OpenAI 合作將能帶動更大發展機會。
另外，劉揚偉也指出 OpenAI 先前宣布與 Softbank 俄亥俄州合作，實際上就是使用鴻海轉售給 Softbank 的工廠，因此可視為三方合作成果。
面對美國新政府可能帶來的關稅變數，劉揚偉認為，鴻海長期在美國威斯康辛州、德州、俄亥俄州等地的投資與產能佈局，將成為最具韌性的競爭優勢。至於針對美國境內製造成本可能增加問題，劉揚偉反而將重點放在生產製造的伺服器屬於高價格商品，因此聘僱人力成本並非問題，反而能否順利著品足夠人力才是最大考量。
MODEL A 瞄準日本與東南亞，EV 策略長關潤操刀「日系風格」
在電動車方面，由鴻海 EV 策略長關潤 (Jun Seki) 親自打造的全新參考車型 MODEL A，成為此次活動亮點。這款車型採用了「Being White」的造型哲學，強調簡約與純粹。
劉揚偉透露，MODEL A 是經過長期調查日本市場需求後所設計，採 B 級距 MPV 設定，具備側滑門與靈活空間，非常適合日本狹窄的道路環境與高齡化社會需求。
鴻海計畫將 日本 作為 MODEL A 的首發市場，並且已經開始與品牌客戶洽談，未來也計畫推向東南亞市場。
對於日本市場佈局方面，劉揚偉也表明將採取「在地製造」策略，因此說明接下來也會在日本境內生產電動車，藉此就近與在地業者合作，更預期將以此創造更多發展可能性。
深化日本佈局，與 Mitsubishi Fuso 合作電池供應
除了乘用車，鴻海在日本商用車市場也有斬獲。劉揚偉確認，鴻海與 Mitsubishi Fuso (三菱扶桑) 的合作正在深化，鴻海將為其電動商用卡車提供關鍵的電池包 (Battery Pack) 模組。
這也呼應了鴻海在高雄電池中心的佈局，該中心生產的磷酸鐵鋰 (LFP) 電池與新型電池技術，將成為支援日本及全球合作夥伴的重要後盾。透過「Time To Cost」與「Time To Market」的策略，鴻海正試圖在競爭激烈的電動車市場中，協助傳統車廠加速轉型。
更多Mashdigi.com報導：
鴻海與OpenAI建立合作夥伴關係，將於美國設計製造下一世代AI基礎設施硬體
Google推出「Nano Banana Pro」影像生成平台，整合Gemini 3模型、強化文字渲染與14張圖合成能力
Android Quick Share正式支援與蘋果AirDrop互通，Pixel 10系列率先搭載、打破跨平台傳檔高牆
其他人也在看
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
達人台股攻略1／AI是熄火不是崩 張真卿點兵3大權值股跌到這價位閉眼買
台股投資名家張真卿股市資歷40年，他看這波AI發展趨勢，直言至少走10年大運；但股價漲多勢必拉回，產業面表現與資本市場未必同調，如何在中間取得平衡是2026投資重要課題。他點名3大權值股，當股價修正到一定程度，閉著眼睛買。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
台股崩近千點嚇股民！專家曝「還沒跌完」3步驟教你撿便宜股
台股今（21）日收盤重摔近千點（收盤下跌991.42點），創下史上第六大跌點！原本市場因 NVIDIA 亮眼財報而燃起的希望，一瞬間被澆熄。對此分析師直言，今天這波大跌其實「完全在預料之中」畢竟前一晚 NVIDIA 盤後跌了 3%，台股開盤勢必跟著遭殃；再加上美股四大指數通通壓在「季線下」，技術面早已示警，台股跌破季線只是早晚的事，且還有下探空間。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 1 天前
記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
10月獲利「年增1145%」！這「被動元件廠」開盤即攻頂 電零股8檔飆漲停最強勢
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三在科技股領漲下，主要四大指數震盪收高，市場看好AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報，輝達盤後也公布了2026財年第三季...FTNN新聞網 ・ 1 天前
你輸的不是市場，而是情緒！ETF 新手最容易踩的三大雷
過去一年，台股多次刷新歷史高點，市值型 ETF 的人氣持續飆升。無論滑社群、看投資論壇，甚至午休與同事閒聊，都充滿了這樣的氣氛：「ETF 很穩，小資族一定要買」、「長期投資一定賺，我朋友靠 ETF 已經換車了。」在這種環境下，不投資好像落伍，投資太慢又像錯過黃金時機。於是，許多人慌了，也勇敢了鉅亨網 ・ 1 天前
記憶體股遭血洗！華邦電14.4萬張、南亞科12.9萬張爆量跳水跌停 法人看法曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）爆出第3季應收帳款飆升至333.91億美元，市場擔憂客戶拉貨力道不如預期，美股聞訊跳水翻黑，衝擊迅...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
大魯閣擬以10億元出售台中、新竹兩商場予遠雄，聚焦海外市場拓展
【財訊快報／記者陳浩寧報導】大魯閣(1432)20日董事會通過擬以十億元將所持有之台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。大魯閣自2015年7月起營運位於台中大魯閣新時代購物中心，自2018年5月起營運新竹大魯閣湳雅廣場，運用自身在運動休閒產業的相關經驗，將兩座商場轉型成差異化的體驗型商場。但大魯閣也提到，鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。展望未來，大魯閣表示，將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。財訊快報 ・ 18 小時前
【Yahoo早盤】輝達救全村！台股飆漲900點創史上第二大漲點 分析師林漢偉：錯過早盤等午盤
輝達第三季財報表現優於預期，美股主要指數強彈，激勵台股今（20）日量價齊揚，開在27212.91點，上漲632.79點盤，早盤漲點一度擴大至900餘點，來到27,493點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，指數原本就有墊高動能，搭配輝達利多題材，使得加權指數漲勢強勁，盤中可留意27,310點關鍵位置，若能守穩，指數就有機會持續強勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
達人台股攻略3／明年官股配息全縮水 股海老牛：想賺要買這2檔金控股
受到台股漲多回檔影響，市場資金開始尋求避風港，有一定殖利率保護、股價波動低，且營運相對穩健的金融股，成為許多投資人心中優選。長期抱緊金融股的投資達人股海老牛表示，進入2026年，金融股布局攻略須掌握8字，即「獲利為主、股息為輔」。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 1 天前
拋售日本來襲 日圓探160防線
日本首相高市早苗即將宣布規模驚人的經濟刺激方案，引發市場不安，加上美元多頭反攻攀高，日圓和日債承受賣壓。日圓兌美元20日盤中再度摜破157關卡，下探至10個月新低，眼看就要逼近160日圓防線，市場揣測日本當局可能出手干預。工商時報 ・ 21 小時前
台股盤前／輝達大漲變砍殺！台指夜盤大跌794點 台股今早恐測季線
美股週四（20日）走勢急轉直下，原本市場期待輝達財報帶動AI股強勢反攻，但輝達在盤中短暫大漲後最終翻黑收跌逾3%，反映出投資人對AI股後市仍抱持高度疑慮。受到美股四大指數全面翻黑衝擊，加權指數期貨夜盤重挫794點，台積電期貨也大跌50元收黑，顯示市場悲觀氣氛升溫，加上融資昨單日增加34億元、預期台股開盤恐面臨強烈賣壓，可能再度測試季線支撐力道，台股今（21）日開盤前氣氛轉趨保守，三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
記憶體大逃殺！華邦電、南亞科爆量翻黑跳水逾8% 分析師：勿接刀
台股今（20）日上演大反攻，盤面類股百花齊放，惟記憶體族群盤中股價由紅翻黑上演大逃殺，台股前三大成交王由力積電（6770）、華邦電（2344）和南亞科（2408）霸榜，成交量皆達20萬張以上，成交金額合計逾600億元，其中雙雄盤中股價一度跳水逾8%。對此，分析師則示警，目前並非好的進場時機，不建議馬上進場接刀。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電跌60元至1395！昨日漲幅全吐回、網崩潰「昨天衝進去被套鼠」 名師解析
輝達財報太亮眼帶來的煙火只有一天，台積電（2330）今（21）日開盤再度失守 1400 元大關，前一天的漲幅全數吐回，市值跌到36.17兆元，一天蒸發逾兆元，網友喊：「 昨天衝進去的被套鼠了」，分析師指出，市場現階段重回防禦心態，投資人操作宜採分批、減壓方式應對震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
股市為何又重挫？不是輝達的問題 最怕資料中心爆慘事
輝達亮眼的財報與財測，讓美股只嗨了半天，盤中出現反轉，半導體與AI族群成為殺盤重心，最終費城半導體指數挫低4.77%，輝達下殺3.15%。分析師指出，科技巨頭瘋狂建置資料中心的高額投資仍令人擔憂，焦點並不是晶片銷售。中時財經即時 ・ 16 小時前