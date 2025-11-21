鴻海集團近期積極揭示其在 AI 與未來移動領域的最新戰略，重點聚焦於「智慧製造」 (Smart Manufacturing)與「自駕移動」 (Autonomous Vehicle)兩大核心。鴻海強調，將透過 AI 與先進機器人技術為製造業注入新動力，並且致力於加速 Robotaxi 與電動車計畫的實現。

鴻海鎖定「Physical AI」與Robotaxi雙箭頭，深化智慧製造與自駕移動佈局

智慧製造邁向「Physical AI」，賦予工廠自主感知與優化能力

鴻海指出，全球製造業正處於由「自動化」邁向「智慧化」的轉型關鍵期。其中的核心推力將是「Physical AI」 (物理人工智慧)，這項技術將促使工廠與產線具備感知 (Perception)、推演判斷、自主行動以及自我優化的能力。

論壇內容將深入探討智慧製造的落地挑戰，涵蓋具身智能 (Embodied Intelligence) 演化、人機協同、自主控制以及數位孿生 (Digital Twins) 等技術脈絡。鴻海期望藉此協助企業打造下一代的智造競爭力，並且開創全球製造價值的新定位。

Robotaxi 引領電動車策略，攜手夥伴重新定義移動自由

在移動領域，鴻海強調「Robotaxi」 (自駕計程車)不只是遙遠的願景，而是引領其電動車計畫的具體策略方向。

鴻海認為，加速自駕移動的未來需要多元夥伴的協作，匯聚不同領域的專業、視角與抱負才能取得實質進展。透過與合作夥伴的攜手，鴻海希望將大膽的構想轉化為共同使命，重新定義移動的自由。

