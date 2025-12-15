鴻海近期再度傳出擴大美國佈局的消息，根據肯塔基州路易維爾市 (Louisville) 官方及相關媒體指稱，鴻海計畫投資約1.74億美元 (約新台幣56億元)，在當地建立一座全新的製造工廠。這座工廠預計將導入大量的AI與機器人技術，並且預計於2026年第三季正式投產。

鴻海再次佈局美國製造，斥資1.74億美元肯塔基州建廠、並非為了蘋果？

雖然鴻海身為蘋果最大的代工夥伴，任何設廠動作都會引發「是否為了iPhone回美製造」的聯想，但從投資規模、供應鏈聚落及技術細節來看，這座新廠恐怕與蘋果產品無緣。

改造舊倉庫，打造AI智慧工廠

根據路易維爾市長Craig Greenberg與肯塔基州州長Andy Beshear的聲明，鴻海將把位於Randy Coe Lane、佔地23英畝的一處既有倉庫 (面積約35萬平方英尺)進行改建，而鴻海也透過旗下鴻準精密代為公告Foxconn Technology USA Corporation取得廠房使用權資產消息。

投資計畫將分為兩階段：

• 第一階段 (1000萬美元)：強化地基以承受重型製造設備，並且進行內部改造。

• 第二階段 (5250萬美元)：完成最終建設並安裝設備。

這項投資預計將為當地帶來180個工作機會，並且獲得州政府約400萬美元的稅收優惠與獎勵措施。而報導更指出該工廠將在「所有生產階段」使用AI和機器人技術，甚至包含「設計」環節。

為什麼說「不是為了蘋果」？

雖然美國商務部長Howard Lutnick曾提及蘋果正在等待合適的機械手臂技術將產線移回美國，但外媒分析認為，這座肯塔基工廠是為了蘋果而建的機率「微乎其微」，主要基於以下三點：

• 規模太小：相比蘋果產品動輒千萬台的銷量，1.74億美元的投資與180人的編制，對於iPhone或iPad這種量級的產品來說，規模實在太小。

• 缺乏供應鏈聚落：蘋果的生產極度依賴群聚效應，要在肯塔基州憑空生出顯示器、晶片、電池等上游供應鏈並非易事。

• AI介入「設計」踩到蘋果紅線：蘋果對於產品設計擁有絕對的控制權，幾乎不可能允許代工廠利用自家的AI介入產品設計環節。

而從日前舉辦的HHTD25鴻海科技日透露消息，鴻海董事長劉揚偉表示將擴大美國AI佈局，藉此因應關稅變局，並且透過「在地製造」強化競爭優勢，其中包含與 SoftBank保持緊密合作，雙方計畫在美國俄亥俄州合作，聚焦打造支援AI運算的超級電腦中心，此外也在美國威斯康辛州、德州、俄亥俄州等地的投資與產能佈局，預期將成為更具韌性的競爭優勢。

分析觀點：從「畫大餅」回歸「務實面」

筆者認為，比起2018年鴻海在威斯康辛州那場轟轟烈烈、承諾投資100億美元，並且說明創造1.3萬個就業機會，但最終大幅縮水且爭議不斷的投資，這次肯塔基州的投資顯得務實許多。

1.74億美元是一個相對可控的數字，並且選在物流樞紐路易維爾 (UPS的世界港就位於此處)，顯示鴻海這次是有明確的特定客戶需求，可能是伺服器、車用電子，或其他利基型產品，而非為了政治承諾而畫大餅。

對於鴻海而言，在美國建立具備高度自動化的生產基地，是為了因應地緣政治風險與「短鏈革命」的必要之舉。雖然這次可能不是為了生產iPhone，但透過這座工廠驗證AI與機器人能在美國製造業發揮到什麼程度，或許才是鴻海真正的戰略意圖。

