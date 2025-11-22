鴻海拼AI主權｜建立亞洲首座GB300 AI 資料中心、大型語言模型融入孔子思想
面對全球 AI 競爭，鴻海董事長劉揚偉在一年一度的HHTD鴻海科技日主題論壇中提到面向未來 AI 的挑戰，鴻海將在自主開發的大型語言模型當中，融入孔子思想，確保關鍵的「正確性」思路。鴻海亞灣超算（Visionbay）執行長姚延宗更大器宣布，鴻海將於 2026 年部署27兆瓦算力的 NVDIA GB300，預期將成為台灣最大的先進GPU叢集，宣示 AI 主權。
以過去電腦時代”intel inside“為尊，鴻海董事長劉揚偉指出現在的 "FOXCOM inside" 就是鴻海富士康的代表詞。強調「鴻海製造」，稱現在富士康每天可交付一百萬支智慧型手機，強調精密製造能力，其 AI 產品線一週內可以交付10000部機櫃，而這數據還在持續成長，因此成為 NVIDIA 重要合作夥伴。在電動車方面，鴻海以其在個人電腦、手機產業的成功經驗，不僅製造汽車也具備底盤、電力、電池組、娛樂顯示模組、金屬與機械零件的設計、製造能力，光是CNC，富士康就擁有10萬部CNC機台，藉由鴻海垂直整合能力，得以縮短產品上市時間。
而面向未來，鴻海正在量子運算領域努力，同時也正在開發中文大型語言模型，預計融入「孔子思想」，鴻海認為，AI 在回答問題之前，必須要明辨是非，希望在未來，這個系統可以明確告訴你對錯。
與此同時，鴻海宣布將在2026年部署27兆瓦的GB300，這將會是台灣最大的先進GPU叢集以及亞太區首座 GB300 AI 資料中心，其中將建立企業及自主解決方案，以賦能整個亞洲地區的AI生態系發展。亞灣超算（Visionbay）執行長姚延宗表示，實現這項使命的關鍵在於富士康的製造、設計與供應鏈能力，加上 NVIDIA 提供最具競爭力的硬體以確保關鍵資源，並從基礎設施到應用程式進行整合，因此 AI 資料中心能夠更快速的完成部署與整合。
姚延宗指出，AI將改變所有產業，台灣擁有160萬家中小企業，然而目前台灣大多數的AI 雲端運資料仍仰賴海外的計算資源，台灣產業與全球同業競爭的時候會面對落後的風險，透過優化的工作流程＋AI，計劃在台灣建立一個安全的在地運算方案，這就是主權AI的概念，使得台灣的領域知識與關鍵技術資料得以留在本地並確保資料安全，未來將進一步整合伺服器製造、設施部署與營運能力，確保不僅能加速產品上市時間，更能實現最佳的運算效率。
「我們透過理解他們的創意，讓他們夢想成真。」
劉揚偉表示，富士康將持續提升價值鏈地位，提供快速、深入、更具前瞻性的解決方案，以縮短產品上市所需時間與成本。藉由垂直整合的基礎與世界級的技術領導者合作，富士康將創意化作實際成果。
面對 AI 運算所需電力要求，劉揚偉表示，過去在推動AI的時候，大家都在談的是AI的算力，算力就是國力，可是跟政府、非AI人士溝通，許多人無法理解算力要投資多少錢，也很難去理解，可是電力等於算力等於國力這個說法，更能夠跟政府與相關業界人士溝通，所以對於國家來說，用電力來溝通會相對容易能夠理解，政府在進行算力的規劃轉換成電力的成績，會更了解這中間要怎麼去思考，他坦言自己從業界人士的角度，可以感受到政府對於核電有一點轉圜，也可以確定用電力來溝通取代算力來溝通，對於政府來說，會更容易理解。
「“Local for local ”我想是一個趨勢。」
後續訪談過程中，也談到 AI 資料中心出海與 OPEN AI 的議題，劉揚偉回應在美國當地設立資料中心不是問題，問題在於「為什麼跟 OPEN AI 等大型 AI 語言模型公司合作」。
他以 OPEN AI 為例指出，過去 AI 訓練的過程中，訓練一個模組需要 6 個月，在這個過程中會有參數調整的問題，還有 IT 系統崩潰的問題，而 OPEN AI 發現，系統崩潰主要跟電力、效能、散熱有關，他們意識到這些一定要跟 IT 高度整合，因為這個問題，OPEN AI 找上鴻海，雙方也有很多合作的空間，雙方目前已經朝著這個方向打造新的架構，包括前面所介紹的能源、散熱的問題。
他也透露，與 OPEN AI 合作進展非常的快，雙方見面洽談一個月後就簽MOU，合作會從美國加州開始，預計在聖荷西研發、俄亥俄州，其中俄亥俄州，Softbank 採用的工廠核心背後，也是富士康體系，目前設定會以「每個禮拜出產1吉瓦」為方向推進。
