鴻海科技日 (HHTD25) 今日 (11/21) 登場，今年展出規模創下歷屆之最，總計逾207件產品與技術橫跨六大展區。除了在電動車領域的強勢佈局，鴻海更在「AI Factory」 (AI工廠)、「智慧製造」與「智慧城市」等領域，展現了與 NVIDIA 深度合作的垂直整合實力。

鴻海科技日六大展區：GB300 NVL72 AI工廠、亞灣超算Visionbay與智慧城市亮相

AI Factory：GB300 NVL72 機櫃系統、亞灣超算正式營運

在 AI 基礎設施方面，鴻海端出了最強悍的 NVIDIA GB300 NVL72 AI 伺服器機櫃系統。

• 核心引擎： 採用 NVIDIA Blackwell Ultra 架構，透過 NVLink 將 72 顆 GPU 串聯，運作如同一顆超大型 GPU。

• 散熱技術： 鴻海展示了自製的高效冷板與分歧管系統，號稱在相同流量下可提升 30% 以上的換熱效率。

• Visionbay 正式營運： 鴻海旗下亞灣超算 (Visionbay) 宣布明年上半年正式啟用，將打造全台最大規模 GPU 叢集，並且建構台灣在地主權 AI 系統，同時也是首座建置於 NVIDIA GB300 NVL72 的超算中心，提供 GPUaaS 算力租賃服務。

智慧製造：AI 人形機器人、晶圓搬運機器人

在「Smart Manufacturing」展區，機器人與 AI 的結合成為焦點：

• 工業級 AI 人形機器人： 與 NVIDIA 深度合作開發，展示了輪式與足式兩種類型，現場演示了雙手協作搬運與高精度鎖螺絲等任務。

• 晶圓搬運機器人 SHR-F20： 專為半導體廠設計，結合鐳射 SLAM 與二維碼技術，具備全向移動與 360 度環境偵測能力。

• 數位孿生練功： 展示了基於 NVIDIA Omniverse 的「AI 機器人精密組裝工站」，讓機器人在虛擬環境中透過強化學習不斷嘗試，找出最佳組裝方式後再同步回真實產線。

Smart EV：電池技術大秀肌肉，5 分鐘快充

除了車型展示，鴻海在電池技術上也展現了垂直整合能力：

• 5 分鐘快充： 展示創新的高倍率性能負極與低黏度電解液配方，僅需 5 分鐘即可完成 70% 電力補充。

• 固態電池： 鴻海開發的無人機專用半固態電池首次曝光，能量密度高達 320Wh/kg。

• 鈉離子電池： 展出第一代產品，不含易受限添加物，循環壽命可達 4000 次，且在 -40°C 低溫下仍能運作。

智慧城市：Nurabot 護理機器人、AI 醫療

在「Smart City」展區，鴻海展示了 CityGPT 平台在高雄、台北等地的應用案例，以及智慧醫療的最新成果：

• Nurabot 護理機器人： 與台中榮總、川崎重工共同研發，搭載 NVIDIA Jetson AGX Orin，專為智慧醫院設計。

• AI 精準醫療： 展示「一分鐘 3D 心臟重建」與「FoxBrain 乳癌臨床決策輔助引擎」，利用 AI 加速病灶檢視與診療決策。

