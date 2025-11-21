鴻海 今日 (11/21) 於台北南港展覽館舉辦鴻海科技日 (HHTD25)中，由鴻海 EV 策略長關潤 (Jun Seki) 親自揭曉其全新參考車型「MODEL A」。此外，鴻海旗下鴻華先進也一口氣展出 MODEL D、MODEL U、MODEL T 的全面升級版本，並且正式宣告 MODEL B 已完成量產準備，展現其在 CDMS (委託設計製造服務) 商業模式下的多元佈局。

鴻海揭曉日系風格MODEL A概念車、強調「Being White」哲學與高擴充性，鴻華先進車款升級亮相

MODEL A：日系「Being White」哲學，兼具平價與 AI

全新亮相的 MODEL A 是一款採 B 級距設定的 MPV (Multi-Purpose Vehicle) 車型。該車由鴻海 EV 策略長關潤主導，開發團隊長期調查日本市場需求後，提出了「Being White」的造型哲學，強調簡約、純粹與持久的設計理念，更強調具備更小迴轉半徑 (僅4.99公尺)、更具彈性內部使用空間特性。

鴻海表示，MODEL A 最大限度採用了通用 (off-the-shelf) 零組件以達成成本與上市時間目標，未來將以日本為首發市場，作為出租車輛、計程車，甚至貨運車輛使用，並且已與品牌客戶洽談進軍東南亞的可能性。

MODEL A 的命名富含深意，「A」同時代表了 Affordable (可負擔) 與 AI (Artificial Intelligence)。

• 空間靈活： 具備從兩座到七座的多元設定，且同時支援側滑門與側開門的兼容設計，可滿足計程車、商務保母車及物流最後一哩路等多種需求。

• AI 技術注入： 導入智慧電池管理系統 (延長壽命)、智慧熱管理 (平衡舒適與能耗)，以及智慧翻譯功能 (Smart Translate assistant)，支援多語言溝通。

• 移動的房間： 透過沉浸式音響體現「移動的房間」概念，这也為夏普 (Sharp) 先前展示的「LDK+」提供了發展基礎。

鴻華先進三箭齊發：MODEL D、U、T 全面升級

鴻華先進同場也展示了多款車型的升級版本，強化產品成熟度：

• MODEL D (LMUV)： 與義大利 Pininfarina 合作開發，定位為 LMUV (Lifestyle Multipurpose Utility Vehicle)。今年透過內外裝深度優化，搭載 27 吋 IVI 中控螢幕與鴻海自研語音 AI 助理，駕駛與乘客皆可透過 App 控制座艙功能。

• MODEL U (中小型巴士)： 展示全新版本，主打智慧長程接駁。具備寬敞平坦空間與駕駛智慧座艙，可因應需求發展為適用各種路況的中小型巴士。

• MODEL T (電動巴士)： 次代產品將全面搭載鴻海自研的電池與電機，並透過鋁結構實現車身輕量化，進一步提升續航里程。

MODEL B 完成量產準備，MODEL C 北美版現身

除了概念與升級車型，鴻華先進也正式宣告，跨界休旅 MODEL B 的量產版本已完成相關設計與準備，現場展示了多種車色與 AWD/RWD 組合。此外，現場也安排了 MODEL C 北美版的展示與試乘體驗。

