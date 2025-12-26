Foxtron新車Bria點火！鴻華先進跳空狂飆8％、挑戰前波高點

圖為鴻華先進Foxtron Bria。（圖／下載自鴻華先進Bria線上發表會）

鴻華先進在耶誕節正式宣布以Foxtron品牌推出的新車Bria，將在本週日開賣，價格更創下台灣電動房車最低價，同時Foxtron品牌不僅將深耕台灣、更將走向海外，帶動鴻華先進今日股價開高走高，開盤跳空大漲約半根停板後，盤中漲幅已經超過8％，有機會挑戰前波高點44元。

鴻華先進2024年營收曾隨著納智捷n7在2023年底開始交車、2024年進入交車高峰，而由2023年10.4億元，陡升至2024年85.2億元，在交車的高峰期，也就是2024年4月至7月間，鴻華先進每個月營收都超過10億元，相當於每個月營收都超過2023年一整年的水準。

然而n7銷量從2024年年尾開始顯現疲態，鴻華今年以來月營收穩定下滑，甚至8月、10月的營收，都低到只剩1億元出頭。

隨著Bria即將開賣，市場普遍預期，鴻華先進明年的月營收可望重歡顏，又有鴻華先進董事長李秉彥強調，Bria售價必須「讓台灣的消費者感受到尊重」的助攻，帶動今日股價開高走高，有機會挑戰前波高點44元。



