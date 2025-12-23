FPS教父謝幕！贊佩拉自撞身亡 Apex、決勝、EA齊悼

（記者許皓庭／綜合報導）全球第一人稱射擊遊戲（FPS）界痛失核心靈魂人物。被譽為產業教父的製作人文斯．贊佩拉（Vince Zampella），於美國洛杉磯近郊發生嚴重自撞車禍不幸離世，享年 55 歲。贊佩拉曾一手打造《決勝時刻》、《Apex 英雄》等現象級大作，更是 Respawn 創辦人。其駕車衝出路面起火後，與車內乘客皆不幸罹難，引發全球遊戲業界集體哀悼。

圖／被譽為FPS遊戲產業教父的製作人文斯．贊佩拉（Vince Zampella），於美國洛杉磯近郊發生嚴重自撞車禍不幸離世，享年 55 歲。（翻攝 Xidax PCs X）

這起致命事故發生在 12 月 21 日下午 12 時 45 分。加州公路巡警初步報告指出，贊佩拉駕駛的車輛在阿爾塔迪納附近的安吉利斯克雷斯特公路行駛時突然失控，高速撞上混凝土護欄並瞬間引發大火。由於車體嚴重變形起火，受困於駕駛座的贊佩拉無法脫困，而另一名身分待查的乘客則在撞擊中被拋出車外，兩人最終均在現場不幸宣告不治。目前警方仍在深入調查車輛偏離道路的具體原因。

廣告 廣告

贊佩拉在 FPS 領域的影響力長達 30 年，其職涯起點於 1990 年代的獨立開發工作室，後續曾效力於 Atari、Panasonic 與 SEGA 等知名企業，累積深厚開發底蘊。他最顯著的成就包含參與《榮譽勳章》開發、共同創立 Infinity Ward 工作室，並催生了徹底改變軍事遊戲風貌的《決勝時刻》系列；隨後轉投美商藝電（EA）創立 Respawn Entertainment，推出《泰坦降臨》及大逃殺霸主《Apex 英雄》，近期更負起振興《戰地風雲》系列的重任。

隨著噩耗傳出，包括美商藝電、Infinity Ward 等各大開發工作室皆發文向這位先驅致敬。許多業界人士感嘆贊佩拉不僅是卓越的領導者，更是啟發無數開發者的導師與好友。玩家社群亦紛紛留言悼念，認為若沒有他的遠見，過去 20 年的射擊遊戲榮景將不復存在。贊佩拉身後留下三名子女及無數遺產，其對於遊戲品質的堅持與創新精神，將永久銘刻於全球數千萬名玩家心中。

這場發生在聖蓋博山脈公路的意外，再度讓外界關注該路段的交通安全。儘管事故成因仍在積極調查中，但贊佩拉的辭世無疑是整個創意產業難以彌補的損失。身為見證射擊遊戲巨頭興衰的關鍵靈魂人物，贊佩拉生前的熱情將持續激勵未來的遊戲創作者，其留下的經典作品也將成為 FPS 歷史中不可磨滅的基石。

更多引新聞報導

阿嬤打得都比我強！日本92歲婦《鐵拳8》奪冠 刷新最高齡紀錄

張文父母身分起底！父為竹科退休工程師 母親溺愛3年匯82萬

