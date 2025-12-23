FPS界傳奇殞落！Vince Zampella車禍驟逝，《Apex英雄》《決勝時刻》《戰地風雲》全都有他

今日（23）遊戲界傳出令人震驚的消息，在第一人稱射擊遊戲（FPS）領域耕耘超過 20 年的傳奇製作人 Vince Zampella，於美國洛杉磯因為車禍意外不幸離世，享年 55 歲。Vince Zampella 生前的職業生涯履歷輝煌，不只是現任《戰地風雲》（Battlefield）系列的負責人，打造了今年熱賣的《戰地風雲6》，更是 Respawn Entertainment 的創辦人，一手打造出廣受玩家喜愛的《Apex英雄》與《泰坦降臨》系列等。

過去 20 多年的 FPS 傳奇人物。（圖源：Getty Images／Battlefield 6 編輯合成）

回顧 Vince Zampella 的開發歷程，他幾乎參與了近代 FPS 歷史的每一個重要轉折點。早年他在 2015 Games 參與了《榮譽勳章：反攻諾曼第》的開發，隨後與 Jason West 共同創立 Infinity Ward 並催生了舉世聞名的《決勝時刻》（Call of Duty）系列，特別是後來的《決勝時刻：現代戰爭》更是奠定了他在業界的地位。在經歷與動視（Activision）的紛爭後，他轉投美商藝電（EA）旗下創立 Respawn 工作室，持續推出像是《泰坦降臨》和《Apex 英雄》等高品質作品，並在近年接手重振《戰地風雲》系列的重任。

隨著噩耗傳出，全球遊戲業界陷入一片哀傷，各大工作室與合作夥伴紛紛發文致哀。《戰地風雲》官方社群帳號發布聲明表示：「Vince 不只是一位才華洋溢的領導者，更是我們許多人的導師與摯友。他對遊戲的熱情與遠見將永遠激勵著我們。」此外，包括 Infinity Ward、Treyarch 等負責《決勝時刻》系列的開發團隊，以及《Apex 英雄》團隊皆對這位前輩與創始人的離去表達深切的不捨與悼念。

該消息在玩家社群中也引發巨大討論，許多網友紛紛留言感嘆這位 FPS 教父的貢獻：「R.I.P. 傳奇」、「沒有他就沒有現在的 FPS 榮景」、「感謝他在《泰坦降臨2》帶給我的感動」、「沒有他基本上就沒有過去 20 年的各種 FPS」等留言。更有資深玩家回憶起近期的新聞訪談，感嘆 Zampella 當年因 EA 的商業操作才促使《決勝時刻》誕生的往事，如今這位見證射擊遊戲巨頭興衰的靈魂人物驟然離世，肯定是整個遊戲產業的重大損失。