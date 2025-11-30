FRA門檻調高 後年起67歲才能領「全額社安金」

社會安全局(SSA)提高民眾的「完全退休年齡」(Full Retirement Age，FRA)門檻，從後年開始，要到67歲才能領取全額社安金，而不致被削減，若是能熬到70歲才退休，就能領取最高額的社安金，每月4152元。

根據SSA的規定，一個人年滿62歲退休才能申請社安金，但無法領到全額，因為與FRA仍有一段很大的差距。如果是在62歲退休，只能領取全額社安金的七成，若領取的是配偶的社安金，則只有65%。換句話說，如果全額社安金為每月1000元，62歲退休就只能領取700元。

根據SSA的說法，如果能等到FRA退休，每月的社安金才不會面臨永久性的削減，如果選擇更晚申領，可以領到的金額會隨著申領時的年齡按比例遞增，但70歲是最高限度，即使超過這個年齡再申領也不會再進一步增加金額。SSA指出，2026年的最高額社安金將由今年的4018元提高至4152元。

一個人的FRA是根據他的出生年份而定，每個人每月能領多少社安金則取決於其工作年數和工作期間的收入。但是在國會1983年通過的改革方案下，自2021年以來，FRA每年遞增兩個月。因為此一改革，1943到1954年間出生的人的FRA是66歲，1959年出生者的FRA為66歲零10個月。明年將是FRA的最後一次上調，將所有在1960年及之後出生的人的完全退休年齡上調至67歲。因此，1960年出生的人要到2027年才有資格領取全額社安金，而不是2026年。

該改革方案旨在旨在穩定社安金的財務狀況，在此之前，民眾可以在65歲就申領FRA的社安金，但該方案將FRA逐步推高，最終一次調整就是在2026年生效的這次調整。

近幾年來有專家一再警告社安金(包括退休金、遺屬與殘障人士補助)的財務況難以為繼，依賴的信託基金預估將於2035年耗盡。這雖然比起先前預測推遲了一年，但政府應儘早而非拖延解決社安金缺口的問題。如果美國國會不提前採取行動解決資金缺口的話，屆時僅能支付約83％的社安金。

