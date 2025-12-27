「Free Being Me 3.0 女童軍領袖營」 嘉義市登場

嘉義市女童軍團12月27日至28日舉辦「2025年 Free Being Me－快樂做自己 3.0 領袖營」／嘉義市府提供





為培養女孩自信心與領導能力，嘉義市女童軍團於12月27日至28日，在國立嘉義大學附設實驗國民小學舉辦「2025年 Free Being Me－快樂做自己 3.0 領袖營」，透過多元互動課程與學習者為中心的活動設計，引導女孩探索自我、建立身體自信與正向自尊，為未來成長奠定穩固基礎。

嘉義市女童軍團12月27日至28日舉辦「2025年 Free Being Me－快樂做自己 3.0 領袖營」／嘉義市府提供

嘉義市女童軍團12月27日至28日舉辦「2025年 Free Being Me－快樂做自己 3.0 領袖營」／嘉義市府提供

本次領袖營以「促進身體自信」為主軸，透過切身實用、活潑有趣且富有啟發性的活動，引導女孩勇於挑戰外在美的刻板印象，學習尊重並重視自己的身體，並在同儕與社群中倡導健康、正向的身體形象。

廣告 廣告

為期兩天的領袖營課程內容豐富，鼓勵女童軍夥伴珍惜學習機會、勇於探索自我並相互支持，秉持「一日女童軍，一世女童軍」的精神，將自信與領導力帶向未來，期盼為嘉義、為臺灣、為世界注入更多正向改變的力量。

嘉義市長黃敏惠身為中華民國台灣女童軍總會理事長，特別出席活動現場為學員加油打氣，並感謝女童軍團長期用心規劃各項教育活動，讓女孩們能在安全、支持的環境中學習與成長。

教育處處長郭添財表示，「Free Being Me－快樂做自己」課程是由世界女童軍總會攜手多芬自尊計畫共同推動的重要行動，自2013年起已在全球125個國家推展，觸及超過650萬名青少年，而3.0版本更預計於2025年前再增加300萬人次參與，顯示其對全球女孩身心發展的深遠影響。

更多新聞推薦

● 政院拍板修法立委赴陸須經許可 國民黨團批：賴清德比陳水扁還不如