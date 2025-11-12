Free Cataract Surgeries Restore Hope in Sri Lanka
In Bingiriya, Sri Lanka, Tzu Chi offered free cataract surgeries to residents who couldn't afford treatment, helping them regain their sight and hope for a brighter future.
