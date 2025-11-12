Free Cataract Surgeries Restore Hope in Sri Lanka

十月甫於金鐘獎頒獎典禮上與兒子同台成為一大亮點的謝祖武（小武哥），近日再展溫暖一面。化身介惠基金會「歲末傳愛」公益大使的他，親赴屏東原鄉部落探訪長輩與弱勢家庭，用陪伴傳遞愛，也號召社會大眾一起行動，讓溫暖延伸到更多角落。「我在戲棚子下站四十年了！」金鐘典禮上一句真誠告白，讓「不老男神」謝祖武再次成為焦點。長年以溫暖形象與深厚演技受觀眾喜愛的他，近年來積極投入公益行動，呼籲社會正視失智與高齡照顧議題。這次更走出鏡頭，走入偏鄉陪伴長輩、傳遞實際的關懷。影片拍攝期間雖值酷熱天氣，謝祖武仍全程投入，用心走訪多個家庭，親自協助量血壓與整理環境。他探訪的長者之一李伯伯，年輕時遠赴外地打拼，因中風返鄉休養，如今飽受失智與關節退化之苦，行動不便。拍攝時，謝祖武送上護膝與音樂播放器，陪他聽 ...

台灣新生報 ・ 19 小時前