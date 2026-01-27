Free Clinic Builds Trust in Nepal
In Lumbini, Nepal, Tzu Chi's free clinic has steadily earned villagers' trust, growing from few patients to serving hundreds through compassionate care, dedicated volunteers, and committed local doctors.
吃飽睏頻繁「暈碳」 恐是糖尿病前兆
照顧戶翻轉手心 無喉者病友自立立人
