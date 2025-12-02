Free Clinic in Chicago Chinatown
The new Tzu Chi Service Center in Chicago's Chinatown opened its doors for its first free clinic, offering essential medical services to the local residents.
更多 大愛新聞 報導：
愛的足跡無遠近 善行綿延永不息
台中慈院團隊 晨光座談溫馨醫病情
