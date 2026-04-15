Free Clinic Expands Services in U.S.
A Tzu Chi free clinic in Sacramento provided dental and traditional Chinese medicine services, with plans to expand to twice a year.
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台積電改寫2055元新天花板！短短2個月新增135位億萬富翁
台積電（2330）法說會前夕，今（14）早盤中股價再度改寫2055元新天花板，一張要花205.5萬元，等於只要持有近50張，就擁有上億身價。據集保結算所資料，台積電已創造近9900名億萬富翁，且神山今年2月25日率先站上2000元大關後股價震盪，短短2個月收復再締新猷外，全民進場撿又賺一波，短短2個月就新增高達135位億萬富翁。
粿粿與王子「擁吻親密照」首度曝光！ 范姜彥豐律師怒批：行為令人髮指
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院今（14日）下午開庭，范姜彥豐親自出庭，其律師直批女方私下稱呼王子「殿下」，並手握2人擁吻親密照，更指控粿粿揚言要將范姜彥豐及家人趕出住處，因此向2人求償100萬元。
黃金三角店面移工買來開理髮店、網預言台灣房市接盤主力！東南亞移工不回鄉蓋豪宅、健保也是誘因？
近期針對印度移工今年底將開放，民眾有兩極化的討論，希望能夠終止引進進而連署。同時間，有民眾行經彰化火車站前，赫然發現由台灣人經營的黃金三角店面，已搖身一變成為外籍移工開設的理髮店，讓不少人驚呼「東南亞外資」實力強大，讓網友在PTT房板引發熱烈討論：東南亞外勞未來會不會成為台灣房地產的接盤主力？
最新民調「這黨」好感度墊底！負面聲量超高
[NOWNEWS今日新聞]台灣民眾黨近期深陷前立委李貞秀引發的輿論漩渦，因不滿黨中央的懲處與遞補資格爭議，李貞秀轉而與民眾黨主席黃國昌等黨內核心成員隔空互撕、公開叫板。透過TPOC台灣議題研究中心藉由...
中信兄弟》昨日對鄭浩均重話！蔡明里發文「覺得金歹勢」：我想我是真的急了！
針對中信兄弟本土投手鄭浩均昨天先發3.1局失8分，疑似與捕手陳統恩溝通不良，單一打席發生2次投球超時，主播蔡明里說重話，但在總教練平野惠一澄清是Pitchcom出狀況，蔡明里在社群平台上發文「覺得金歹勢」，他說：「我想我是真的急了！」
斷開福原愛5年！江宏傑爆同框「小11歲女星」2小時互動全被拍
娛樂中心／巫旻璇報導台灣前桌球國手江宏傑於2016年與日本前桌球名將福原愛結婚，當時被視為台日體壇的模範夫妻。不過之後福原愛捲入婚內情感爭議，兩人最終於2021年離婚，結束這段婚姻。近日有週刊直擊，江宏傑身邊出現一名女子，兩人穿著同色系服裝、互動自然，邊走邊聊氣氛輕鬆，引發外界關注。不過該名女子其實是他過去同經紀公司的師妹林葦妮（木木），當時兩人正於台北市信義區百貨公司拍攝手機廣告。
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
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南亞科重訊記者會 15:30財務主管親上火線
[NOWNEWS今日新聞]臺灣證券交易所今（14）日公告，記憶體大廠南亞科將於下午15時30分，於證交所3樓記者室透過視訊方式召開重大訊息記者會，預計將由財務主管饒昌明親上火線，對外說明董事會的重大決...
130萬股民一早被錢香醒！00919百億股利今入帳
發錢了！人氣ETF群益台灣精選高息（00919）今（14）日股利正式入帳，單次配發金額高達144.32億元，逾130萬名受益人可望受惠，預期也將有機會為台股挹注資金活水。
【家樂福改名1】統一接手後變了？家樂福關店整併又傳改名「樂家康」 3大變化一次看
自統一集團接手家樂福後，家樂福在台營運策略持續調整。從門市關閉與據點整併，到業態重新布局，再到近期品牌授權即將到期、傳出改名「樂家康」，一連串變化下，經營模式也出現明顯調整。《Yahoo股市》整理統一接手後的三大調整方向，帶讀者一次看懂。
快訊／南亞科股價紅翻黑真相曝光！突開重訊記者會宣布「這1事」
記憶體大廠南亞科技（2408）昨（13）日甫舉行完法說會，未料不到一天時間，今日再度召開重大訊息記者會，由財務主管饒昌明親自出面說明董事會最新決議。
伊朗承認戰損極嚴重！列清單呈報聯合國 還要求「這五國家」全面賠償
伊朗向聯合國IMO控訴美以軍事打擊，造成嚴重海事與平民傷亡，點名巴林、沙烏地阿拉伯等五國參與，要求全面賠償。文件揭露，伊朗39艘商船沉沒、20名海員喪生，逾3000平民死亡，300萬人流離失所。同時，美伊談判破裂，伊朗揚言禁止涉事國船隻通行荷姆茲海峽，美國前總統川普更稱已摧毀158艘伊朗軍艦，導致波斯灣緊張局勢急遽升溫。外界正密切關注預計16日舉行的下一輪美伊談判，以評估中東局勢是否還有轉圜餘地。
謝典霖接駕！白沙屯媽祖「搖頭倒退嚕」轉身衝隔壁 尷尬畫面曝光
生活中心／巫旻璇報導白沙屯拱天宮媽祖進香今（15日）進入第三天，上午9時8分行經彰化縣溪州鄉中山路四段一帶，預計將於周四抵達雲林北港。不過回顧14日行程，過程中曾出現一段插曲，彰化縣議會原本已在門口設置香案準備迎駕，未料鑾轎行經時突然轉向，未依預期進入議會，反而直奔對街的彰化縣警察局交通隊停駕，讓現場員警又驚又喜，氣氛一度相當熱絡。
白沙屯媽祖「衝大甲媽」轎夫慘甩飛！專家一看不對勁：藏2訊息
生活中心／巫旻璇報導苗栗通霄白沙屯拱天宮年度媽祖徒步進香活動，於12日深夜11時55分正式起駕，展開為期8天7夜的北港行程。今年除了山邊媽隨行外，值年爐主媽也首度登轎同行，形成罕見的「三媽同轎」，吸引多達46萬名香燈腳報名參與，盛況空前。不過13日途中發生轎班人員跌落意外，引發外界關注，民俗專家也提出可能原因。
「她」才是最狠角色！作家揭一票人全被鬥走
[NOWNEWS今日新聞]前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍後，隨即展開絕地大反攻，除了砲轟黨主席黃國昌之外，同時也點名立院黨團主任陳智菡、前副秘書長許甫，指控自己是遭對方逼宮辭職，甚至痛批夫妻倆是「民眾黨...
母子吃「超大顆藍莓」接連進醫院 醫師說話了
藍莓因富含花青素、多酚等，可抗氧化、抗發炎，被稱為「超級水果」。然而，中國一名張姓女子日前特意買了超大顆的藍莓，想給家人補充營養，沒想到自己及孩子吃完後接連因腹脹、輕微腹瀉就醫。醫師提醒，過量食用藍莓可能會加重腸胃負擔，另外藍莓也並非越大顆越好。
多圖／張凌赫人氣狂飆！新劇《歸鸞》造型曝光 網：比武安侯更帥
隨著古裝劇《逐玉》圓滿收官，男主角張凌赫的人氣狂飆，憑藉深情的武安侯一角狂吸百萬粉絲，成為當紅一線小生。近日他與林允合作的新劇《歸鸞》造型曝光，立刻在網路上掀起熱烈討論，張凌赫在新戲中挑戰從草莽地痞逆襲為割據一方的魏王，角色跨度極大。令粉絲驚喜的是，他在劇中的五套造型帥出新高度，尤其是那套威風凜凜的紅黑雙色盔甲，被網友一致公認帥度直接超越了他在《逐玉》中的經典形象。（記者唐家興）
不是旭集、饗饗！網友推「１隱藏Buffet」價格親民：甜點驚豔、爽吃港點
台灣吃到飽餐廳市場競爭激烈，從島語、旭集到饗饗等知名品牌各自推出豪華餐點搶攻市場。然而，一間位於高雄的「隱藏版」Buffet近期在網路上引發熱烈討論，其精緻的餐點設計和親民價格讓許多美食愛好者驚艷不已