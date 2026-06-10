Freeman達陣2500安！道奇主帥喊加碼 自由人妙回：從明天開始

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洛杉磯道奇球星「自由人」Freddie Freeman。圖／翻攝自X@Dodgers

洛杉磯道奇球星「自由人」Freddie Freeman，今（10）日在客場對匹茲堡海盜之戰，完成大聯盟生涯第2500支安打，賽後球隊特地在休息室為Freeman舉行慶祝儀式。不過總教練Dave Roberts一句玩笑話，意外成為全場焦點。

Freeman此役擔任先發第3棒、鎮守一壘，4打數敲出2支安打、1分打點。7局上道奇單局猛攻10分期間，在兩出局一、三壘有人時擊出中外野安打，正式達成生涯第2500支安打里程碑。

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賽後，道奇全隊在休息室慶祝這項成就。Freeman接受媒體訪問時透露，自己剛結束一段簡短致詞，沒想到Roberts最後突然插話說：「再打500支吧！」，這句話立刻引發全場哄堂大笑。

Freeman笑著回應：「所以我心想，好吧，那就從明天開始朝下一個500支安打出發吧。」

Freeman所指的正是生涯3000安大關。大聯盟歷史至今僅有33名球員達成3000安，而Freeman目前已累積2500支安打，距離這項傳奇紀錄還差500支。

談到自己當時的發言，Roberts賽後也笑著承認：「（大笑）沒錯，我確實這麼說了！」

不過Roberts也認為，雖然3000安是極高門檻，但對Freeman來說並非完全不可能。「那確實是一個非常困難的目標，但如果對象是Freddie，我絕對不會跟任何人打賭說他做不到。」

Roberts表示，球隊每天都在面對漫長且艱苦的賽季，因此遇到這樣的里程碑時刻，更應該好好慶祝。

Roberts說：「正因為我們每天都在經歷如此漫長且辛苦的球季，像這樣特別的時刻更值得盛大慶祝。這不只是對Freddie而言的重要里程碑，也是他多年來維持高水準表現與穩定性的最佳證明。」

最後Roberts也表示，很高興全隊能一起分享這個時刻。「能夠和大家一起見證並慶祝這一刻，真的很棒。」



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