friDay購物雙12促銷！最低3.2折 「再轉轉」搶1元茶葉蛋

friDay購物推出雙12促銷活動，包含雙12當天再度推出「再轉轉」APP限定驚喜商品，有機會搶得1元茶葉蛋、中杯熱美式等超殺商品。另外，現到friDay購物入手指定暖冬商品滿1212元，現折122元，還有領券現折1212元、下殺至1212元強檔組合商品等超強好康。

friDay購物在雙11期間推出「再轉轉」驚喜銅板價優惠，受到消費者喜愛，因此決定雙12當天再度推出，只要消費者於12/12當天登入friDay購物APP，即可參加「再轉轉」活動，就有機會以1元驚喜價搶購茶葉蛋、中杯熱美式。

另外，還有2件僅912元的石墨烯發熱冬被、平均每張僅181元的全台威秀影城電影票組、不到1.4萬元的Switch 2瑪利歐同捆主機組，以及平均每包不到4元的倍潔雅抽取式衛生紙組等，都等著讓消費者來「轉」，搶到就是「賺」到。

隨氣溫下降，friDay購物即起也推出暖冬換新優惠，只要購買指定暖冬商品滿1212元，就現折122元，除各大品牌電暖器、快煮壺等，還有康寧餐具、鍋寶鍋具、SUD乳膠枕、天下寢具、Olitalia奧利塔橄欖油組等知名品牌商品，讓消費者輕鬆換季、溫暖過冬。

另外，現還有領券現折優惠，入手品牌輪胎、行車紀錄器等，就現折1212元；入手羅技、華碩筆電、防潮家、品牌電視、國際牌冰箱等，領券也享8.5折至9.5折不等的折扣，年終換新最划算。

friDay購物現也推出強檔特殺商品，通通下殺至1212元、最低達3.2折，包括WONDER旺德充電式暖手寶搭配陶瓷電暖器冬日暖心組合、DODOWＵ雙人九段調溫微電腦電熱毯、Victoria玻尿酸可水洗纖維雙人被、TLH黃金造型項鍊等，通通只要1212元，無論是自用或送禮都超值，年底促銷最後一檔，想搶便宜、換新裝備、入手暖冬好物，就趁現在。

