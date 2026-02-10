FT揭「正義使命-2025」細節 殲-16射熱焰彈、演練「豬背式」隱藏突襲

空軍F-16型機監控中共殲-16型機 圖：國防部/提供

[Newtalk新聞] 英國《金融時報》（Financial Times）當地時間9日發布「China steps up dangerous air encounters near Taiwan（中國加劇台灣附近的危險空中遭遇）」報導，引述多名未具名熟悉事件人士（people familiar with the incidents）說法，指出解放軍（PLA）在2025年12月底進行的「正義使命-2025」軍事演習中，有多架中國殲-16戰機對台灣F-16戰機進行「危險且挑釁」的動作，包括發射熱焰彈（decoy flares）、近距離尾隨及「豬背式」（piggyback tactic）隱藏戰術。其中有人以「不是專業戰鬥機飛行員的行為，而是更像歹徒走在街上揮舞槍枝（It is not the behaviour you expect from a professional fighter pilot but more resembles a gangster swinging his gun around as they walk down the street）」形容解放軍的動作。

報導指出，2025年12月29日，中國殲-16戰機在台灣海峽中線附近向台灣F-16發射熱焰彈；另一架則以「射擊位置」（firing position）緊貼F-16後方；另外，在台灣西北部，殲-16利用「豬背」戰術，隱藏在轟-6K轟炸機下方，躲避雷達偵測，傳出被台灣空軍發現後即翻轉機身，亮出攜行飛彈威嚇。此類動作被形容為「影子拳擊」（shadowboxing），僅需一絲誤判即可從演習轉為真實衝突。

國防部當時報告顯示，中國軍機於12月演習中超過130架次出動，90架越過海峽中線進入台灣空域，；但並未公開確認特定「熱焰彈」、「射擊位置」或「豬背式」等細節。

其中，所謂「豬背式」隱藏戰術，係指戰鬥機緊貼在大型飛行器（如運輸機、客機）下方飛行（just underneath / flew just beneath），位置非常接近，讓戰機的雷達反射截面積（RCS）被較大的機身部分遮蔽或混淆，從而降低被雷達（或防空系統）獨立偵測到的機率。此次殲-16隱藏在轟-6K下方，可能正是某種突襲的假想訓練。

