FT：中國圍台軍演極盡挑釁 共機曾逼近尾隨我F-16還一度發射熱焰彈

英國《金融時報》報導，根據知情人士以及一份提供給美軍的台灣國防部報告內容，中國解放軍去年 12 月在台灣周邊執行「正義使命」軍演期間，對台灣F-16戰機進行了多次極不尋常且高度危險的挑釁動作，包括近距離尾隨、展示飛彈，甚至直接對台灣戰機發射熱焰彈(flares)。報導指出，這些事件已經引發國際安全圈高度關切。

報導指出，根據一名聽取過相關簡報的人士指出，這些發生在2025年12月29日中國進行「正義使命」軍演期間，至少發生三起屬於「高風險、具挑釁性」行為，這些行為延續了中國近幾個月來對周邊國家日益強硬的模式。

其中一起事件是當台灣F-16戰機因中國軍機即將越過台海中線而緊急升空攔截時，一架中國殲-16戰機竟向台灣戰機發射誘餌熱焰彈(decoy flares)。三名熟悉事件的消息人士證實，這種舉動在現代軍事航空中被視為極不安全。

逼近至幾乎可直接射擊位置已非示警

另一起事件中，中國一架殲-16以極近距離尾隨台灣的F-16戰機後方飛行，幾乎處於可直接射擊的位置。有軍事人士形容，這種距離與姿態，已超出一般「示警」範圍，帶有明顯威嚇意味。

有三位知情人士指出，雖然這些行動尚未達到去年12月解放軍曾對日本軍機進行「武器雷達鎖定」的情況，但也有另一名知情人士反駁，認為中國軍機這種近距離發射熱焰彈的危險性，實際上更高，因為在現代軍事航空中，雷達鎖定相對常見，但在近距離對另一架飛機發射熱焰彈，則被普遍視為不安全行為。

兩名消息人士將這起事件與去年12月間，中國軍機在南海爭議的南沙群島上空，對菲律賓巡邏機發射熱焰彈的危險事件相提並論。

還有第三起事件則發生在台灣西北方空域，一架中國的殲-16貼近飛行於中國轟-6K轟炸機下方，採取所謂的「搭載遮蔽」戰術，也就是利用大型轟炸機掩護自身雷達反射，試圖躲避台灣偵測。當行蹤曝光後，中國飛行員突然側翻機身，刻意展示機腹下方掛載的飛彈，行徑被形容為「炫耀式威嚇」。

行徑如黑道在街上晃著槍炫耀

另有兩名人士指出，這種手法讓人聯想到以色列在1976年的「恩德培行動」。一名熟悉事件的人士直言：「這完全不像一名專業戰鬥機飛行員應有的行為，更像是黑道分子在街上晃著槍炫耀。」

美國印太司令部司令帕帕羅上將(Admiral Samuel Paparo)日前即指出，中國圍繞台灣的軍事演習，應被視為對未來攻台行動的「預演」。五角大廈在最新中國軍力報告中也直言，解放軍過去一年多次對盟國軍機進行「不安全、具作戰風險的行動」，包括危險特技飛行及近距離釋放干擾裝備。

德國馬歇爾基金會中國問題專家葛來儀(Bonnie Glaser)警告，隨著北京持續升高對台壓力，解放軍的行動正變得「愈來愈魯莽」，未來不排除進一步升級至進入台灣12海里領空，屆時擦槍走火風險將大幅提高。

習大清洗後料更要求展現奪台能力恐令風險升級

此外，據熟悉12月事件的消息人士認為，解放軍飛行員可能正被要求執行超出正常訓練範圍的行動，這或許反映出習近平近期的軍中整肅行動，正在擾亂解放軍的指揮體系。這些行動可能與楊志斌上將在「正義使命」演習前兩週，被任命為東部戰區司令有關，在此之前。解放軍五大戰區中有四個司令職位因習近平的清洗行動而出現空缺。

印太安全研究所(Institute for Indo-Pacific Security)的台灣問題專家科瓦列夫斯基(Ann Kowalewski)則指出，習近平可能正進一步向解放軍施壓，要求軍方在明年前具備奪取台灣的能力。她表示：「這可能迫使解放軍承擔更高風險，以向習近平證明其具備執行更複雜軍事行動的能力，從而提高爆發軍事衝突的可能性。」