FT：川普9月訪英承諾的AI、量子合作 上週又被喊停了

路透社引述《金融時報》週一（15日）報導稱，美國總統川普9月盛大訪問英國時，與英國達成的量子電腦、人工智慧、民用核能等領域的緊密科技合作協議，上週已經被美國凍結了。

報導指出，英國官員週一證實，美國已於上週暫停了該協議，並補充說，美國總統川普的政府正在要求英國於貿易領域做出更大讓步。

《金融時報》指出，美國官員對英國缺乏意願解決所謂的非關稅壁壘感到沮喪，這些壁壘包括管理食品安全和工業產品的法規。

路透社暫時無法核實該報導。白宮和英國政府沒有回應路透社的置評請求。

今年9月，在川普對英國進行國事訪問期間，兩國達成了一項「科技繁榮協議」（Tech Prosperity Deal），旨在加強在人工智慧、量子計算和民用核能方面的合作。

美國是英國最大的貿易夥伴，其大型科技公司已在英國的業務投入了數十億美元資金。

