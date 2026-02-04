FT：美刁難輝達H200銷陸 台積電、鴻海等訂單動能受壓抑

英國金融時報（FT）引述消息人士報導，美國總統川普批准輝達（NVIDIA）H200晶片銷往中國大陸已近兩個月，但因美國政府對大陸客戶發出許可前，嚴格實施國安審查，因此H200銷陸至今仍然卡關。

此外，在確定能否取得許可或相關附加條件明朗之前，大陸客戶目前也並未向輝達下訂H200晶片。

隨H200銷陸卡關，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等供應鏈後續訂單動能受壓抑。

輝達原已指示供應鏈增加H200晶片的產量，看好大陸客戶需求將「非常強勁」。然而，落實協議的進展目前陷入停滯。由於華府和北京當局都不急於放行，有供應商已暫緩增產H200關鍵零組件。

一位知情人士向金融時報透露，美國商務部已完成相關分析。但幾位了解跨部會討論的人士指出，國務院正實施更嚴格的管制措施，要讓大陸更難將H200晶片應用於不利美國國安的用途。有一位人士指出，國務院的立場讓輝達備感挫折，「國務院正百般刁難」。

除了這些初步限制外，知情人士表示，還有許多因素必須考量，包括大陸企業能否向輝達保證，其晶片不會被用來幫助大陸軍方。

