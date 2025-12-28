FTC前主席出手 助曼達尼以「行政手段」加速降生活成本

麗娜汗在耶魯法學院就讀時，以亞馬遜為案例撰文批判反壟斷法未能有效制衡現代企業巨頭而聲名大噪。(路透)

候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)誓言要讓紐約變得更可負擔，但其不少政策需要時間，部分還得仰賴州立法機構的配合。市府交接團隊成員、前聯邦貿易委員會(FTC)主席麗娜汗(Lina Khan)日前則提出了一套行動清單。其團隊過去數周全面檢視市法規，尋找被閒置或少用的市長權限，讓曼達尼得以迅速出手。

紐約時報援引三名消息人士稱，麗娜汗的提案包括壓低公寓租賃相關費用與公用事業開支，並要求企業在定價上提高透明度。其他構想還包括重新啟用一項1960年代的價格哄抬法規，以及加強執法以落實外賣郎的新保護措施。

麗娜汗團隊研究了一項1969年的消費者保護法，該法禁止「顯失公平」的商業手段，可能用來針對醫院與體育場等消費者選擇有限、卻被迫支付高價的場域。團隊同時檢視外送平台是否遵守保護司機的相關法規，以及房東是否依新法，停止向租客收取高額中介費。

麗娜汗在耶魯法學院就讀時，以亞馬遜為案例撰文批判反壟斷法未能有效制衡現代企業巨頭而聲名大噪。隨後，她獲前總統拜登任命出任聯邦貿易委員會主席，對亞馬遜提告，指控其擠壓小型商家，並試圖阻止多起企業併購。其訴訟成績有成有敗，針對亞馬遜的官司仍在進行中。

多名知情人士指出，曼達尼希望麗娜汗加入其市府團隊，相關討論仍在持續。即便她最終未進入市府，其影響已逐漸顯現。她的一名前得力助手萊文(Sam Levine)已獲任命，領導市消費者與勞工保護機構；她也曾推動任命前代理勞工部長蘇維思(Julie Su)出任經濟正義副市長。

麗娜汗提出的行政行動清單，或能讓曼達尼最大化其施政效率。不過，若被視為過度擴權，亦可能令商界不安，甚至引發與羅斯福或川普等強勢行政領袖的比較。OTC Markets執行長庫爾森(Cromwell Coulson)警告，若新市長與麗娜汗過於針對大型企業，恐在關鍵時刻惡化營商環境，加速金融業外移至德州或佛州。他說，麗娜汗非常聰明，關鍵在於「他們要她把矛頭指向哪裡」。

