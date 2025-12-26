FTISLAND台北加場確定！ 李洪基「被敲碗成功」：現在許願歐巴真的聽得見

FTISLAND宣布加場1月25日。（希林提供）

沒搶到票的PRIMADONNA別哭了，許願真的成真了！FTISLAND巡演《2026 FTISLAND CONCERT ‘FTSODE’ in TAIPEI》原定1月24日的門票一開賣就光速完售，哀鴻遍野的粉絲紛紛轉戰主唱李洪基剛開通的Threads帳號瘋狂「敲碗」加場。沒想到，歐巴不僅親自回覆，主辦單位也火速在今日（26日）帶來好消息，正式宣佈1月25日加演一場，要讓寶島粉絲連嗨兩天。

這份加場大禮將在12月30日中午12點於ibon開搶，票價定在TWD6,580、5,580及4,880元。福利給得大方，除了全員必得的台北限定小卡，購買高價位票區更有機會進場看彩排、抽團體合照或珍貴的親筆簽名拍立得。對好不容易盼到歐巴來的粉絲來說，這不只是門票，更是年末最療癒的續命符，畢竟能近距離感受現場搖滾渲染力，說什麼都得拼一次手速。

FTISLAND「FTSODE」演唱會台北場將於1月24、25日在台大體育館舉行。（希林提供）

回顧這一年，FTISLAND簡直是敬業最高等級，行程表塞得滿滿。李洪基在音樂劇《Sugar》裡突破自我，以驚豔的女裝扮相搭配厚實唱功，把「視覺與聽覺的衝擊」玩到極致；貝斯手李在真則在合作單曲〈Memory Balloon〉中，收起搖滾悍氣，用溫柔嗓音包裹回憶。看著成員們在不同領域發光，這場名為《FTSODE》的演唱會，就像是一部集大成的精彩篇章，讓人更期待現場會擦出什麼火花。

「現在許願，歐巴都能直接聽到了！」粉絲圈流傳的這句話，在這次加場風波中成了最美風景。從在Threads上與粉絲「相愛相殺」的留言互動，到最終拍板定案的台北加演，FTISLAND展現的不只是人氣，更是對這座城市、對PRIMADONNA最直接的寵溺。相關售票與活動細節可至「希林國際 Chillin International」官方臉書查詢，1月24、25日台大體育館見。

