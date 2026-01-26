FTISLAND台北頒獎禮收粉絲喜帖 「笑笑羊」拿全勤真的「咩」了大爆笑
韓國樂團FTISLAND年末限定演唱會《FTSODE》首度移師海外舉行，上週末（24、25）一連2天在台大體育館登場。演唱會以成員與PRIMADONNA（官方粉絲名）在去年共同累積的回憶為主軸，並結合頒獎典禮形式進行，3位成員李在真、崔敏煥、李洪基皆身穿黑色西裝盛裝出席，2天共吸引約4500人次到場。
第二天演出，主唱李洪基身著黑色西裝現身，以典禮主持人身分揭開序幕，首曲獻上個人solo〈COOKIES〉，還戴上黑色墨鏡小秀舞技，瞬間點燃全場氣氛。當天也接連演唱〈Love Love Love〉、〈Wind〉等經典歌曲及翻唱〈BETELGEUSE〉歌曲。
進行頒獎環節時，其中頒發給粉絲的「全勤獎」，獲獎粉絲分享自己至今共追了15場台灣演出，成功抱回免費兌換演唱會門票及成員實際穿過的服裝等獎品。不過該名粉絲因太過激動，上台後一度說不出感言，李洪基先用英文暖心安撫「不要害羞」，下一秒卻立刻切換吐槽模式笑說：「她在講這麼感人的感言時，我只一直看著她的戒指，這也太亮了吧！」逗得全場大笑。
另一個要粉絲自信站起來爭取的「致命獎」，台下出現天線寶寶、啤酒等各式創意造型，最終由李在真選中一名臉塗黑、打扮成笑笑羊的粉絲奪得「最佳穿搭獎」。李洪基再度開虧：「她不會用『咩』來講感言吧？」結果粉絲因緊張遲遲不敢開口，李在真也跟著補刀：「你是不是真的在猶豫要不要講『咩』？」沒想到想了許久，粉絲最後真的喊了「咩」再度笑翻全場，連李洪基都笑倒在台上。
李洪基也提到，之前在首爾場曾看到粉絲留言，希望今年能多一點舞蹈挑戰（challenge），因此他已開始嘗試實行，「只要大家有好點子，都可以多傳給我們。」李在真也代替粉絲發問「今年會有新歌嗎？」李洪基則認真回應，若真的推出新作，希望能同時準備一首大眾都會喜歡的抒情歌，以及一首非常搖滾的歌曲。
此外，李洪基近期瘦身成功的模樣也成為粉絲熱議焦點，演出過程中，他看到台下粉絲坐得太放鬆，忍不住開啟嘴賤模式嗆：「你們是來咖啡館嗎？」但下一秒又直接把舞台當成自家客廳，坐在台上吃起香蕉，還自爆「我剛好瘦了10公斤，會有一點暈眩症，所以要稍微吃點東西」，超真實又毫不做作的反差感，再度讓全場笑聲不斷。
活動接近尾聲，其中一位得獎粉絲開心分享準備結婚的喜訊，更送出了自己的喜帖，讓今年將迎接出道19年的李洪基有感而發地說「去年還是前年開始，我真的收到非常多喜帖，大概20張左右吧，我是真的非常開心」，最後暖心送上〈Marry Me〉給那位即將步入禮堂的粉絲。
演唱會在經典情歌〈不要相愛〉、〈Meeting〉以及安可曲〈PUPPY〉、〈FREEDOM〉〈Paradise〉順利劃下句點。
