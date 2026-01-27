FTISLAND李洪基夢幻合體李昇基 4月高流舉行「奇蹟」演出

李昇基（左圖）與李洪基將首次於海外舉行的聯合演唱會。（SYL TW提供）

韓國樂團FTISLAND才剛結束2場在台大體育館的演出，主唱李洪基也宣布將與全方位男神李昇基強強聯手，於4月4日在高雄流行音樂中心舉辦「2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG」。本次演出不僅是2人首次於海外舉行的聯合演唱會，更將是一場融合友情、實力與音樂熱情的奇蹟舞台。

李昇基與李洪基自2017年合作電視劇《花遊記》結緣，從劇中的夥伴關係，發展為能夠分享私下煩惱的演藝圈代表性摯友，2人在音樂與演技領域皆有發展，去年共同出演韓國音樂節目《不朽的名曲》歌王戰特輯，當時演繹的〈疾風街道〉舞台，以爆發力十足的歌唱實力與壓倒性的舞台魅力震撼全場，節目播出後更被譽為「夢幻組合」，讓粉絲頻敲碗希望舉辦正式的聯合演唱會。

在粉絲的殷切期盼下，這個願望終於成真了。此次演出不再只是節目中的短暫合作，2位實力派歌手將攜手現場樂團，從抒情抒懷的抒情歌曲到震撼人心的搖滾樂章，跨越多元曲風，而是延續電視節目中的精彩合作，2位藝人將於本次海外巡演，呈獻驚喜的聯手演出，打造一場純粹而熱血的音樂盛宴。

「2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG」將於4月4日在高流登場。（SYL TW提供）

「2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG」將於4月4日在高雄流行音樂中心登場，票價分別為搖滾區6,680元、二樓座位5,880元、三樓座位4,880元、四樓座位3,880元。 門票將於2月6日中午13點透過年代售票系統正式開賣，更多演出相關資訊可透過主辦單位臉書SYL TW查詢。

