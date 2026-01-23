FTIsland為小豬改班機登《綜藝OK啦》

韓國搖滾天團FTIsland在22日錄製羅志祥主持的中天《綜藝OK啦》，他們為了參與錄影特別更改航班、提前來台，讓小豬羅志祥相當感動。隊長李洪基曾與羅志祥合作男團選秀，他提及對羅志祥的第一印象，笑說原以為羅是演員，「因為他的長相不像是跳舞很厲害的樣子，結果看完他的MV嚇一跳，後來也有聽說他有『亞洲舞王』封號」。2人私下多用日文直接對話，也都喜愛高爾夫球，有很多共同話題。

此次錄影，讓李洪基很興奮，他表示來台多次，每次都深刻感受到台粉的熱情，「我們有重新反思這件事，想說還可以為台灣粉絲多做點什麼？錄綜藝節目或許對台灣粉絲來說，也是可以更常見到我們的機會，所以我們主動跟演唱會主辦單位提議，希望他們幫我們這個忙。」

廣告 廣告

FTIsland常到台灣演出，粉絲的支持讓他們十分感動，「每次來台灣都有很多印象深刻的事，最感動的就是在FTIsland士氣比較低迷的時候，來台灣舉辦過演唱會，台灣粉絲給了我們很多應援跟力量，讓我們在台上很感動。」

誇台粉韓文超強

李洪基大讚台灣粉絲的韓文能力超強，不僅可以完整用韓文唱〈Sage〉，讓他動念想要學習中文。李洪基也提到，成員李在真的中文最好，李在真則謙虛回應：「近期沒有再多學一些新的中文，希望之後來台灣時，可以用更多的中文跟粉絲互動，分享我想跟大家說的話。」李在真趁機爆料，他在演唱會舞台上印象最深刻的一件事：「我個人最驚豔、最喜歡的就是洪基在台上唱一唱，結果褲子破掉。」

FTIsland將在周末舉辦演唱會，李洪基分享此次演唱會的最大亮點，「這次的演唱會主題叫做『FTSODE』，跟之前的演唱會風格會非常不同，當初想法是希望它比較像是年末演唱會，是一種慰勞大家的感覺去做發想」，歡迎粉絲回顧這一年發生的事、並現場點歌。FTIsland首登《綜藝OK啦》的精采內容可鎖定中天綜合台。