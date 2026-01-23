FTIsland為羅志祥改班機！李洪基洩2人私交 質疑「亞洲舞王」實力

韓團FTIsland李洪基（左起）、李在真、崔敏煥錄製羅志祥（左2）的《綜藝OK啦》。（中天電視提供）

韓國搖滾天團FTIsland在22日受邀到中天錄製羅志祥主持的《綜藝OK啦》，為了參與錄影還特別更改航班時間。隊長李洪基先前曾與羅志祥合作男團選秀節目，提及對羅志祥的第一印象，李洪基笑說，他原本以為羅是演員，「因為覺得他的長相不像是跳舞很厲害的樣子，結果看完他的MV後嚇了一跳，後來也有聽說他有『亞洲舞王』的封號」。

李洪基和羅志祥2人私下有相當多互動，也都很喜歡高爾夫球，李洪基說：「我們都是用日文對話，沒有翻譯也可以直接溝通，像是看完所有學員的表演後，我們會互相分享對他們的想法跟意見，另外聊最多的話題就是高爾夫球。」

FTIsland崔敏煥（左起）、李洪基、李在真。（中天電視提供）

這次錄影，李洪基興奮表示，來台灣多次，每次都深刻感受到台灣粉絲們的熱情，就算離開台灣，粉絲也都一直希望他們可以常常來，「所以我們有重新反思這件事，想說還可以為台灣粉絲多做點什麼？」 因此，他們趁演唱會來台期間參加節目錄影，「或許對台灣粉絲來說也是可以更常見到我們的機會，所以我們主動跟演唱會的主辦單位說，希望他們可以幫我們這個忙。」

FTIsland經常到台灣演出，粉絲的支持讓他們倍覺感動，「每次來台灣都有很多印象深刻的事，最感動的就是在FTIsland士氣比較低迷的時候，來台灣舉辦過演唱會，台灣粉絲給了我們很多應援跟力量，讓我們在台上很感動。」

李洪基大讚台灣粉絲的韓文超強，「他們能夠重頭到尾用韓文唱〈Sage〉，真的非常驚訝跟感動，而且台灣的粉絲們都會先練習韓文，所以我也開始有想要學好中文的想法。」

李洪基也提到，FTIsland成員李在真的中文能力最好，李在真謙虛回應：「近期沒有再多學一些新的中文，希望之後來台灣時，可以用更多的中文跟粉絲互動，還有自己分享想跟大家說的話。」李在真也趁機爆料，他在演唱會舞台上印象最深刻的一件事：「我個人最驚艷、最喜歡的就是洪基在台上唱一唱，結果褲子破掉。」

FTIsland將在週末舉辦演唱會，李洪基分享此次演唱會的最大亮點，「這次的演唱會主題叫做『FTSODE』，跟之前的演唱會風格會有非常大的不同，當初的想法是希望它比較像是年末演唱會，就是一種辛苦大家、慰勞大家的感覺去做發想。」

他歡迎粉絲現場點歌，「我們會回顧這一年發生了哪些事情，不論是有趣的、辛苦的，還有粉絲們可以許願希望聽到的歌，不單單只是我們的歌曲，最近流行的歌也可以，粉絲都可以許願，我們這次除了唱一些比較Rock和Funk的歌之外，還會有更多不同風格的歌曲在這次的演唱會中。」而FTIsland首登《綜藝OK啦》的精彩內容請鎖定中天綜合台。

