FTIsland為羅志祥改航班提前來台 李洪基曝私下日語對話內容

韓國樂團FTIsland將於本周六、日舉辦演唱會，22日提前來台，錄製羅志祥主持的綜藝節目《綜藝OK啦》，主唱李洪基興奮地表示，過去曾與羅志祥在男團選秀合作，私下也有許多互動，「我們都是用日文對話。」

FTIsland李洪基（左）與團員李在真（右二）、崔敏煥（右一）登上羅志祥主持的《綜藝OK啦》（圖／中天電視）

來台灣多次，李洪基表示，一直在想還可以為台灣粉絲多做點什麼，為了參與節目錄製，還特別更改航班時間：「或許對台灣粉絲來說，也是可以更常見到我們的機會，所以我們主動跟演唱會的主辦單位說，希望他們可以幫我們這個忙。」

李洪基透露，與羅志祥之間，就算沒有翻譯也能直接溝通，當時在選秀看完學員表演後，會互相分享想法和意見，其他時候，聊最多的就是高爾夫。談及第一印象，李洪基表示，一開始以為對方是演員，「因為覺得他的長相不像是跳舞很厲害的樣子，結果看完他的MV後嚇了一跳，後來也有聽說他有『亞洲舞王』的封號。」

台灣粉絲的死忠支持，FTIsland相當感動，有次在團體士氣比較低迷的時候、來台灣辦演唱會：「台灣粉絲給了我們很多應援跟力量，讓我們在台上很感動。」

（左起）FTIsland崔敏煥、李洪基、李在真（圖／中天電視）

李洪基也提到FTIsland成員中，中文能力最好的是李在真。李在真聽完後謙虛回應：「近期沒有再多學一些新的中文，希望之後來台灣時，可以用更多的中文跟粉絲互動，還有自己分享想跟大家說的話。」他也趁機爆料在演唱會舞台上讓他印象最深刻的一件事：「我個人最驚艷、最喜歡的就是洪基在台上唱一唱，結果褲子破掉。」

FTIsland將在週末舉辦演唱會，他們很歡迎粉絲現場點歌：「我們會回顧這一年發生了哪些事情，不論是有趣的、辛苦的，還有粉絲們可以許願希望聽到的歌，不單單只是我們的歌曲，最近流行的歌也可以，粉絲都可以許願。」