FTIsland登台灣綜藝！李洪基自爆怪癖嚇壞隊友 李在真、崔敏煥直指他脾氣最差
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
韓國搖滾天團FTIsland登上明（11）日晚10點中天綜合台播出的《綜藝OK啦》，他們一連演唱經典曲目《壞女人》、《THUNDERSTORM》將攝影棚氣氛炒到火熱，FTIsland成軍18年，隊長李洪基竟自爆小怪癖，是連隊友、粉絲都不知道，「小時候吃飯掉飯粒被媽媽罵，我為了要藏飯粒，會偷偷把它撿起來放在口袋裡，當它稍微變乾的時候，就會變得很好搓，我覺得那個觸感很有趣，而且我跟其他成員吃飯的時候，也會偷偷把那個飯粒丟在他們的飯碗裡。」李在真和崔敏煥聽了果然超傻眼，而李洪基還說自己很佩服崔敏煥的好酒量，「敏煥喝酒的時候，其他人不太會知道他喝醉了，因為他是會越喝越多的類型，他也不知道自己喝醉就一直喝，臉也不會紅。」
主持人林襄很好奇FTIsland誰的脾氣最差，李在真和崔敏煥一致指向李洪基，但他覺得自己被誣陷，李在真則解釋：「最近在韓國MBTI很紅，但我們剛出道的時候，其實是血型比較紅，洪基就是AB型，那大家眾所周知，AB型的人情緒起伏比較大，他就是典型的AB型。」一旁的崔敏煥也補充，「其實也不是說他性格不好或性格怪，他可能比較擅長表達他的意見，所以周邊也會有比較多的工作人員或朋友跟我們說他的自我意見、自我主張比較強。」而曾經和李洪基一起合作過的主持人羅志祥也分享自己的看法，「我跟洪基老師有一起合作過，他對於很多專業的東西特別有要求，很注重自己的專業。」
李洪基還分享為了音樂劇扮女裝，「我的角色一開始要先以男裝出現，後面才以女裝出現，所以我從一開始就會先在裡面穿絲襪，然後再多穿一件比較有壓力的東西，所以整個穿起來其實有3層，每次從腳底穿上來的時候，我就一直在想，我到底為什麼要做這種事情？」同樣扮過女裝的羅志祥，也拿出「朱碧石」的照片詢問李在真和崔敏煥，「如果這個世界上只剩下這兩個女生，你們會選擇跟誰共度一世？」李洪基對此相當有自信，更表示自己扮起女裝可是相當性感，不料隊友們果斷選擇「朱碧石」讓他超級無語。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
星二代長大了！王仁甫愛女赴澳讀名校 海邊美照曝光
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣藝人王仁甫與季芹育有一對兒女，夫妻倆向來重視孩子教育，曾豪砸約200萬元讓女兒樂樂赴加拿大就讀國際學校。去年樂...
趙薇復出遙遙無期！15歲愛女「超高顏值」曝光 網：母女長得不像
中國女星趙薇跟富商黃有龍離婚多年，而兩人育有一個女兒，如今也即將滿16歲，近日，趙薇罕見現身小紅書，超高顏值也掀起網友的討論，甚至有人直言「母女不像」。蔡佩伶報導
郁方轟兒福「濫用韓國人愛心」質疑捐款推薦人想靠李雅英洗白
郁方9日晚間在臉書PO文，談及自己對兒福團體的憤怒以及聲援剴剴案。她寫道：「今天是過年前最後一次錄影。有朋友問我說為什麼願意冒著風險發聲，我想了想，是的！為什麼呢？好好的日子不過，幹嘛跑到這種地方來？大概就是我骨子裡那一股對官腔官調和腐敗權力的憤怒吧？」
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
66歲銀霞罕見露面！追悼前新聞局長邵玉銘 感慨去年才在榮總門口相遇
前行政院新聞局長邵玉銘曾於 1987 年代表政府宣布台灣正式解嚴，7 日病逝於台北榮民總醫院，享壽 87 歲。消息傳出後，資深民歌歌手銀霞第一時間在社群平台發文追悼，並曬出與邵玉銘的合照，感念這位見證並參與台灣民主轉型的重要人物，引發政媒圈與粉絲不捨。
2億家產愛逛市場！「星爺愛將」挑1.8元水果：超親民
娛樂中心／曾詠晞報導資深港星苑瓊丹，現年62歲，從影40多年間曾演出《封神榜》、《男親女愛》等經典作品，更因多次出演周星馳電影受封「星爺愛將」，其中以《唐伯虎點秋香》中的石榴一角最為人所知。儘管丈夫是身家高達2億港幣的「玻璃大王」黃乃揚，苑瓊丹近日卻被捕捉到現身中國廣東傳統市場，像普通老百姓一樣親自掃貨，如此親民的模樣引發影迷熱烈討論。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
"世紀血案"幕後牽涉中資時機敏感 導演打破沉默致歉
政治中心／林靜、嚴文謙 台北報導取材自台灣重大歷史案件"林宅血案"的電影"世紀血案"，爆出未取得當事人林義雄及家屬授權就開拍，引爆社會強烈反彈，外界分析適逢年底台灣選舉，這部牽涉中資的電影，導演不只留學中國，阿公還是警總發言人，唐嘉鴻就批這絕非商業片，而是刻意去政治化、對想翻案的國民黨、中共北京最有利，而導演沉寂多天終於發聲明致歉。
李千娜捐片酬也來不及！陳水扁表態拒看：看你多會拍
政治中心／周孟漢報導前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，7日受邀出席南一中校友交流會特別講座，且演講後半小時「自由發問不設限」，引發熱議。被問到近來電影《世紀血案》所引發的爭議，以及李千娜道歉捐出片酬一事，陳水扁嚴肅表示，「拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了」，強調「別去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
Janet自曝3年憂鬱病史！MIT才女曾被老師投訴險退學 拍內衣廣告翻轉人生
女星謝怡芬Janet曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，她在〈話時代人物〉分享，父母親年輕時赴美留學，後來在休士頓結婚定居，Janet一出生就在美國，是從小阿嬤帶大的德州女孩，來台灣前她只會說台語跟英文，阿嬤是Janet心中真正的偶像，單親拉拔3個孩子，40歲還到非洲當義工、學了流利的法文，她很愛用台語叫阿嬤「鳳山美人」，但常常不小心說成「鳳山米漿」。
方文琳推掉20場尾牙⋯損失7位數 手術費花了20萬：好險有保險
方文琳去年被診斷出罹患食道癌零期，所幸她及早接受手術治療，目前身體狀況穩定，只需定期回診追蹤。她9日與女兒于齊薇一同出席訪問，談到術後恢復狀況，方文琳表示，目前只需每半年定期追蹤，3月將進行電腦斷層檢查，觀察肺部結節情形。她也坦言，幸好自己有保險，否則先前手術費用約需20萬元，負擔不小。
言承旭突現身央視！遭直擊「參加春晚彩排」 多位台灣藝人也在名單內
言承旭去年在F4合體、並與五月天阿信同台的演唱會上再度展現舞台魅力，話題與人氣同步攀升，近期更被拍到現身央視大樓，參與《2026年春節聯歡晚會》彩排，消息曝光後立刻引發粉絲熱議。這也是言承旭時隔多年再度站上央視春晚舞台，再次成為關注焦點。