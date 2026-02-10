FTIsland登台綜！李洪基怪癖嚇壞隊友 被公認脾氣差

《綜藝OK啦》FTISLAND成員（左至右）崔敏煥、李洪基、李在真。（圖／中天電視提供）





韓國搖滾天團FTIsland登上台灣綜藝，一連演唱經典曲目〈壞女人〉、〈THUNDERSTORM〉將攝影棚氣氛炒到火熱，FTIsland成軍18年，隊長李洪基竟自爆小怪癖，是連隊友、粉絲都不知道，自曝：「小時候吃飯掉飯粒被媽媽罵，我為了要藏飯粒，會偷偷把它撿起來放在口袋裡，當它稍微變乾的時候，就會變得很好搓，我覺得那個觸感很有趣，而且我跟其他成員吃飯的時候，也會偷偷把那個飯粒丟在他們的飯碗裡。」李在真和崔敏煥聽了果然超傻眼，而李洪基還說自己很佩服崔敏煥的好酒量：「敏煥喝酒的時候，其他人不太會知道他喝醉了，因為他是會越喝越多的類型，他也不知道自己喝醉就一直喝，臉也不會紅。」

《綜藝OK啦》FTISLAND成員李洪基、李在真、崔敏煥（左至右）與主持人羅志祥、林襄。（圖／中天電視提供）

《綜藝OK啦》主持人林襄很好奇FTIsland誰的脾氣最差？李在真和崔敏煥一致指向李洪基，但他覺得自己被誣陷，李在真則解釋：「最近在韓國MBTI很紅，但我們剛出道的時候，其實是血型比較紅，洪基就是AB型，那大家眾所周知，AB型的人情緒起伏比較大，他就是典型的AB型。」

一旁的崔敏煥也補充：「其實也不是說他性格不好或性格怪，他可能比較擅長表達他的意見，所以周邊也會有比較多的工作人員或朋友跟我們說他的自我意見、自我主張比較強。」而曾經和李洪基一起合作過的主持人羅志祥也分享自己的看法：「我跟洪基老師有一起合作過，他對於很多專業的東西特別有要求，很注重自己的專業。」

《綜藝OK啦》FTISLAND成員李洪基、李在真、崔敏煥（左至右）與主持人羅志祥。（圖／中天電視提供）

李洪基還分享為了音樂劇扮女裝：「我的角色一開始要先以男裝出現，後面才以女裝出現，所以我從一開始就會先在裡面穿絲襪，然後再多穿一件比較有壓力的東西，所以整個穿起來其實有3層，每次從腳底穿上來的時候，我就一直在想，我到底為什麼要做這種事情？」

同樣扮過女裝的羅志祥，也拿出「朱碧石」的照片詢問李在真和崔敏煥：「如果這個世界上只剩下這兩個女生，你們會選擇跟誰共度一世？」李洪基對此相當有自信，更表示自己扮起女裝可是相當性感，不料隊友們果斷選擇「朱碧石」讓他超級無語。



