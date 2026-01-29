FTISLAND確定續約 與FNC攜手邁向20週年

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

南韓實力樂團FTISLAND正式宣布與經紀公司FNC娛樂完成續約，雙方攜手邁入合作的第20個年頭，為樂團未來的音樂旅程續寫新篇章。

FNC娛樂於1月29日表示，FTISLAND作為公司創立初期的重要藝人，長年來引領韓流樂團風潮。基於長期累積的信任與默契，雙方決定再度續約。隨著公司即將迎來20週年，能與FTISLAND繼續同行，別具意義。

FTISLAND自2007年出道，以〈Love Sick〉、〈Thunder〉、〈Severely〉、〈PRAY〉、〈Wind〉等代表作成功推動樂團音樂的大眾化。不僅在韓國累積許多歌迷，更在日本主流出道後登上Oricon公信榜冠軍，並透過海外巡演穩固「K-pop代表樂團」地位。

近年來，FTISLAND在音樂作品上不斷有新突破，2025年透過企劃專案《FTestination》推出多首數位單曲，展現多元風格與不斷挑戰的精神。他們也積極參與音樂祭演出與校園演唱會，憑藉紮實現場實力收穫許多樂迷。

除了團體舞台，成員們在戲劇、音樂劇、綜藝等領域也表現出個人亮眼成績，讓團體之外的演藝路線更加豐富。

FNC娛樂承諾將成立專屬團隊，提供更緊密支援，協助FTISLAND未來活動。樂團也透過聲明表示：「彼此一路成為對方堅強的後盾，更加明白彼此的珍貴，能繼續一起走下去，感到非常開心。」

