Fubon Angels檸檬現身刑事局應援打詐 淚揭網購相機遭詐2.7萬
刑事警察局今（9）日召開記者魏，現場除了公布最新的「165打詐儀錶板」數據，更迎來超人氣應援女神中華職棒富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels 成員「檸檬」。檸檬一改平日在球場動感熱舞的模樣，化身「防詐宣導大使」，也在現場分享買相機遭詐2萬7千元的慘痛經歷。
防詐成效顯現 網購詐騙仍居首
根據刑事局發布的「165打詐儀錶板」最新統計顯示，115年3月全國平均每日受理詐騙案件460件、財損金額約新臺幣1億5996萬元。相較於去年同期的537件與2.2億元財損，分別下降了14％及30％。刑事局指出，雖然整體防詐成效持續發揮，但詐騙手法日新月異，民眾仍不可掉以輕心。就受理件數分析，「網路購物詐騙」以39.4％的比例高居榜首；若以財損金額觀察，「假投資詐騙」則占43.1％最高。
防詐三招拆解網購釣魚陷阱
記者會現場，檸檬展現專業的一面，與刑事局警方共同解析高發的網購詐騙手法。警方說詐騙集團常在 Facebook 或 Threads 刊登「低價商品」或「免費贈送」訊息，誘導民眾私訊後，再丟出偽冒的「7-11賣貨便」或「全家Fun心取」連結。
其中詐騙過程中有幾個「關鍵字」是絕對的警訊，例如看到未完成實名認證」、「金流驗證失敗」或「帳號遭凍結」，請大家立刻停止操作！警方強調這些都是誘導民眾聯繫「假線上客服」的誘餌，最終目的是騙取網路轉帳或要求交付金融卡。
釣魚連結防不勝防 守住OTP是關鍵
除了網購，檸檬也提到近期氾濫的簡訊與電子郵件詐騙。詐騙集團常假冒知名電商，或財政部、交通罰單通知，甚至物流公司，以「中獎」或「配送問題」名義誘導點擊。
「一旦輸入了信用卡資訊或一次性驗證碼（OTP），錢就很難回來了！警方提醒民眾務必養成「不明連結不點擊、個人資料不隨意輸入、異常情形立即停止操作」的習慣。
檸檬分享親身遭詐經歷
檸檬也分享過去曾在網路上購買相機遭詐的親身經歷，某次在網路上發現一台相機只賣市價９折，沒想到匯款完成遲遲未收到物品，經詢問賣家則得到物流出狀況的回答，但後來遲遲未收到，後來告知朋友，朋友去該賣場詢問卻得到還有貨的回答，檸檬才驚覺受騙。
刑事警察局表示，未來將持續透過「165打詐儀錶板」揭露趨勢，並結合跨機關合作強化源頭阻斷。本次邀請 Fubon Angels 檸檬出席，正是希望藉由啦啦隊的正能量與影響力，全面提升社會的防詐韌性。
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