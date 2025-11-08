Fubon Angels韓籍三本柱未來規劃曝光！李雅英預告生日驚喜 南珉貞苦練台語

Fubon Angels「韓籍三本柱」李雅英、南珉貞與李晧禎。圖／記者廖貫彣攝

P. LEAGUE+臺北富邦勇士今（8）日在和平籃球館迎來2025-26年球季主場開幕戰，Fubon Angels的「韓籍三本柱」李晧禎、南珉貞與李雅英正式合體登場。勇士本季確定迎回有「釜山女神」之稱的李晧禎，「元祖三本柱」再度重聚，讓球迷相當期待。

賽前三人受訪時透露，將在開幕戰中場帶來特別表演。李雅英笑著說：「我們三個會一起表演中場舞，希望球迷能期待一下。」李晧禎也補充：「我們之前在棒球場上從未單獨準備過表演，這次會是三本柱首次同台演出，很興奮也有點緊張。」

首次加入Fubon Angels的李雅英也分享，自己的生日在2月，屆時將有特別的驚喜送給粉絲，「等生日快到了，我會準備一些不一樣的東西，希望大家期待一下。」

南珉貞則展現滿滿誠意，透露最近正在努力學習台語，「我想唱更多台語歌給粉絲聽！」南珉貞笑說，希望能用更貼近在地文化的方式與球迷互動。

至於重新回到勇士舞台的李晧禎，自認雖然離開台灣一段時間，但回來後更有自信、更自在，「我現在更清楚自己想帶給粉絲的樣子，會更專注在台灣發展，用更自信的模樣出現在大家面前。」

隨著「韓籍三本柱」再度合體，不僅替Fubon Angels注入新話題，也為勇士新賽季增添亮點與話題性。



