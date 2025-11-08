Fubon Angels韓籍三本柱未來規劃曝光！李雅英預告生日驚喜 南珉貞苦練台語
P. LEAGUE+臺北富邦勇士今（8）日在和平籃球館迎來2025-26年球季主場開幕戰，Fubon Angels的「韓籍三本柱」李晧禎、南珉貞與李雅英正式合體登場。勇士本季確定迎回有「釜山女神」之稱的李晧禎，「元祖三本柱」再度重聚，讓球迷相當期待。
賽前三人受訪時透露，將在開幕戰中場帶來特別表演。李雅英笑著說：「我們三個會一起表演中場舞，希望球迷能期待一下。」李晧禎也補充：「我們之前在棒球場上從未單獨準備過表演，這次會是三本柱首次同台演出，很興奮也有點緊張。」
首次加入Fubon Angels的李雅英也分享，自己的生日在2月，屆時將有特別的驚喜送給粉絲，「等生日快到了，我會準備一些不一樣的東西，希望大家期待一下。」
南珉貞則展現滿滿誠意，透露最近正在努力學習台語，「我想唱更多台語歌給粉絲聽！」南珉貞笑說，希望能用更貼近在地文化的方式與球迷互動。
至於重新回到勇士舞台的李晧禎，自認雖然離開台灣一段時間，但回來後更有自信、更自在，「我現在更清楚自己想帶給粉絲的樣子，會更專注在台灣發展，用更自信的模樣出現在大家面前。」
隨著「韓籍三本柱」再度合體，不僅替Fubon Angels注入新話題，也為勇士新賽季增添亮點與話題性。
更多鏡報報導
Fubon Angels韓籍三本柱本季首合體 李雅英自信喊話：我們是原創組合
南珉貞心疼「野獸」林志傑受傷 一個舉動讓她驚呼：真的不愧是傳奇！
PLG／「釜山女神」李晧禎驚喜回歸 南珉貞直呼「嚇死了」
其他人也在看
影／李晧禎、李雅英、南珉貞合體跳貓舞 富邦「初代三本柱」時隔1年重聚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨韓國啦啦隊女神李晧禎（이호정）10月重返PLG富邦勇士，睽違1年回到台灣應援的她，8日與南珉貞（남민정）、李雅英（이아...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
樂天女孩2026桌曆銷售冠軍出爐！河智媛「清新可愛」猛攻粉絲
啦啦隊樂天女孩推出「RAKUTEN GIRLS 2026桌曆」，除了本土女孩，「三本柱」韓籍成員們更是首度推出個人桌曆。預購開賣不到十天，銷量榜目前由人氣成員若潼穩居冠軍，緊追其後的為穎樂與韓籍成員河智媛。中時新聞網 ・ 21 小時前
樂天女孩2026桌曆開賣！若潼穩居銷量冠軍 河智媛緊追其後
樂天女孩2026桌曆開賣！若潼穩居銷量冠軍 河智媛緊追其後EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
富邦元祖「三本柱」合體 雅英無懼競爭：我們是「原創」｜#鏡新聞
台灣職籃PLG富邦勇士開幕戰，再度迎來釜山女神強勢回歸，李晧禎暌違近一年重新回到台灣，跟南珉貞、李雅英再組三本柱，被問到現在職籃各隊也都湊齊三本柱，會不會感到有壓力，李雅英也表示，儘管最近很多韓國啦啦隊來台表演，但他們是原創不怕被比下去。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前
PLG》Fubon Angels韓籍三本柱現身 李雅英：我們是原創
Fubon Angels「韓籍三本柱」南珉貞、李雅英與李晧禎8日在台北富邦勇士主場開幕戰前舉辦記者會，首度擔任Fubon Angels的李雅英表示，儘管最近很多韓國啦啦隊來台表演，「可是第一個成為三本柱的，還是我們三個，我們可是原創！」她們更預告三人將有特別中場表演，請大家好好期待。中時新聞網 ・ 20 小時前
KBO》韓職21人宣告FA 26歲姜白虎也有旅外可能性
韓國職棒8日宣布21名選手宣告成為自由球員（FA），包括26歲選手姜白虎，美國輿論關注Cody Ponce、宋成文與姜白虎冬天動向，年僅26歲在KBO獲得FA資格不常見，姜白虎空間很大。TSNA ・ 17 小時前
PLG》Fubon Angels「韓籍三本柱」合體 南珉貞心疼傑哥受傷
臺北富邦勇士今、明天展開全新賽季主場開幕戰，Fubon Angels「韓籍三本柱」李晧禎、李雅英、南珉貞在賽前合體，跟大家問好。對於林志傑將要退役的問題，南珉貞說，看到林志傑上季受傷相當心疼。TSNA ・ 20 小時前
續約當「小龍女」？李多慧尬笑回5字 捐光買車預算繼續拚
隸屬中職味全龍的韓籍啦啦隊女神李多慧，今（7日）出席公益活動，被問到新球季是否續約，她一時回答不出來，尷尬「呃」了幾聲後表示「應該...看一下...」，直到媒體救場，追問是否等球團公布，她才點頭化解場面，不過李多慧也強調很喜歡啦啦隊，會繼續應援。鏡新聞 ・ 1 天前
亞洲交流賽》韓職明年開放亞洲外援 李強喆：有在關注台灣、日本、澳洲選手
明年韓職將開始實施亞洲外援制度，對象是亞洲棒總(BFA)所屬國家與澳洲職棒選手，台灣選手也適用，率隊來台灣參加亞洲交流賽的韓職KT巫師總教練李強喆表示，他們都有在關注日本、澳洲、台灣選手，也想利用這次交流賽機會看選手，不過因都是職業球員，他認為要網羅到韓國會有一點難度。TSNA ・ 1 天前
輪籃亞洲盃3／比想像難百倍！從零基礎到國家隊、兩國手輪椅上搏命突破
籃球，曾是前HBL選手孫御斌的最愛，卻也因傷病留下了深刻的印記；而對邢人中而言，籃球曾只是體育課的休閒娛樂，命運的轉折讓他們成為了輪椅籃球國家隊的隊友，披上戰袍出戰大洋洲暨亞洲盃，這項運動一般人而言，或許就像是「坐著打籃球」，但輪椅是他們的「腳」，也是他們的「戰車」，面對巨大的身體與心態挑戰，他們努力從低谷中找到新的人生意義。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
教士Tatis Jr.二度封王！皇家主戰游擊首奪白金手套 小熊與遊騎兵守備稱霸
大聯盟今（8）日公布白金手套獎：國聯由教士外野手Fernando Tatis Jr.奪下生涯第二次；美聯得主為皇家游擊Bobby Witt Jr.首度獲獎。白金手套自2011年設立，從各守位金手套得主中票選單一年度防守最傑出的球員；年度金手套隊伍則由小熊與遊騎兵入選。鏡報 ・ 23 小時前
影／李多慧來台2年感性告白「永遠愛台灣」 粉絲許願：明年奪金馬、飆戲許光漢！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜啦啦隊女神李多慧來台發展滿2年多，不但為球迷帶來難忘點滴，也為她自己寫下不少人生成就。隨著2025年即將進入尾聲，她昨（7）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
TPBL》克雷格初登場轟32分 攻城獅狂拉尾盤送國王4連敗
上季還在高雄全家海神效力的克雷格，8日生涯首度換披新竹御嵿攻城獅戰袍登場，就拿32分、6籃板、3助攻與5抄截的全能表現，帶領攻城獅狂拉尾盤以108比89痛宰地主新北國王，也送衛冕軍國王難堪4連敗。中時新聞網 ・ 19 小時前
MLB/賈吉五奪銀棒獎平隊史紀錄 洋基獲最佳進攻球隊殊榮
大聯盟美聯銀棒獎今（8日）公布得獎名單，紐約洋基當家巨星「法官」賈吉(Aaron Judge)生涯第5度、近5年內第4度獲獎，值得一提的是，洋基也憑藉全聯盟最搶火力，獲得「年度最佳進攻球隊」殊榮。中天新聞網 ・ 1 天前
PLG/富邦韓籍三本柱甜美合體！中場舞辣翻和平館
PLG聯盟臺北富邦勇士今（8）日在和平籃球館迎來2025-26球季主場開幕戰，除了比賽之外，Fubon Angels啦啦隊的「韓籍三本柱」李晧禎、南珉貞與李雅英更在中場休息時帶來萬眾期待的合體熱舞，火辣舞姿瞬間點燃全場氣氛。中天新聞網 ・ 17 小時前
MLB/村上宗隆確定入札！ 45天內要談妥...挑戰吉田正尚合約紀錄
日本職棒東京養樂多燕子球星村上宗隆確定入札，據悉，大聯盟30支球隊將在今（8日）接獲通知，可以與他進行談判，而入札時限將在45天後結束，如果他沒能和各隊達成協議，將得重返原隊效力。中天新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 4 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前