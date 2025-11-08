Fubon Angels韓籍三本柱本季首合體 李雅英自信喊話：我們是原創組合

Fubon Angels的「韓籍三本柱」李晧禎、南珉貞與李雅英。圖／記者廖貫彣攝

P. LEAGUE+臺北富邦勇士今（8）日在和平籃球館舉行主場開幕戰，迎戰台鋼獵鷹。場邊焦點除了球員對決，Fubon Angels的「韓籍三本柱」李晧禎、南珉貞與李雅英，也正式首度合體亮相，掀起球迷熱烈關注。

有「釜山女神」之稱的李晧禎2023年首度加入富邦勇士啦啦隊，憑著甜美笑容與穩定台風深受粉絲喜愛。去年季末短暫返韓，暌違近一年後再度回歸，李晧禎說：「真的很感謝富邦再次接納我，也謝謝啦啦隊的大家熱情歡迎。原本以為不會緊張，但重返主場那一刻還是心跳加速，能再次站上熟悉的舞台，感覺就像回家一樣。」

談到與兩位韓籍成員再次合作，李晧禎笑說：「姐姐們就像家人一樣，不只在表演，也在生活上給我很多建議與力量。」

自稱是「兩年前輩」的南珉貞，在李晧禎回歸前曾一度獨撐韓籍陣容。南珉貞表示：「不是競爭，而是彼此激勵。因為有更多新朋友加入，反而讓我更想進步。」

南珉貞透露先前因高跟鞋表演時扭傷腳踝，目前已逐漸康復，「雖然有點反覆發炎，但還好。」

首次加入Fubon Angels的李雅英，以流利中文自我介紹：「今天第一次在籃球場應援，感覺很新鮮也很緊張。」

李雅英笑說自己是三人中最年輕的「忙內」，要向兩位前輩多多學習，「我在棒球場已經很熟悉節奏，但籃球場完全不一樣，希望粉絲能多多指教。」

被問及韓籍啦啦隊成員越來越多是否感到壓力，李雅英自信回答：「我們是第一個『韓籍三本柱』，這個組合是原創的，我們對自己很有自信。」



