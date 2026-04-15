FUBON Talks富邦演說秀 從第一線出發回應社會議題

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2026 FUBON Talks富邦演說秀於4月14日舉辦，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興攜手員工，展現富邦持續以行動回應社會的實踐力。(富邦金控提供)





為鼓勵員工從工作現場出發，提出創新觀點並回應社會需求，富邦集團年度盛事「FUBON Talks富邦演說秀」由富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興親自領軍，集結來自10家子公司的員工於4月14日登場。本次主題聚焦金融防詐、公平待客、永續經營與AI發展等關鍵議題，富邦員工也從第一線經驗出發，分享具體作法與觀察，展現富邦持續以行動回應社會的實踐力。

富邦集團董事長蔡明忠表示，適逢富邦成立65周年，富邦一路走來始終以人才為企業最重要的基礎，期待同仁具備「熱情、專業、愛心」三項特質，在各自崗位上發揮影響力。富邦演說秀起源於民國69年，富邦集團故總裁蔡萬才先生創辦演講比賽，初衷即是培養人才的思辨與表達能力，讓好的想法被看見、被聽見；這樣的精神延續至今，也讓富邦演說秀成為企業文化中重要的傳統，同時更從傳統中持續創新，不僅形式上從演講比賽發展為今日的FUBON Talks，內容上也貼近當下社會需求，展現富邦人的社會關懷。

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富邦金控董事長蔡明興表示，本屆演說秀延續富邦品牌核心價值「誠信、親切、專業、創新」，並結合對照四大熱門議題：「金融防詐、公平待客、永續經營、AI發展」。不同於以概念為主的分享，今年更著重「從實務出發」，同仁也結合自身職能與服務經驗，說明如何在第一線回應客戶需求，讓品牌價值在具體行動中被看見，並進一步連結金融服務與社會需求。

這些來自「前線」的觀察與行動，也讓富邦的服務更具溫度與意義。其中，有富邦員工從服務流程的細節出發，思考如何讓金融服務更貼近不同族群的需求；也有人以防詐實務經驗為基礎，重新檢視第一線的守護角色；更有團隊結合AI工具與專業能力，優化作業流程，提升服務效率與品質。

適逢富邦65周年，今年富邦演說秀特別將「傳承」與「永續」概念融入活動設計。除主視覺LOGO延續富邦故總裁蔡萬才先生的精神外，也邀請歷屆富邦演說秀得獎的富邦學長姐到場共襄盛舉，也為活動增添跨世代交流的意義與亮點。

富邦金控於2025年成立「有志一同™」公益平台，今年演說秀特別邀請2025年志工服務時數前10名同仁到場接受表揚。(富邦金控提供)

此外，富邦金控於2025年成立「有志一同™」公益平台，擴大推動員工參與公益行動，全年志工服務總時數達41,708小時，今年演說秀亦特別邀請志工服務時數前10名同仁到場接受表揚，肯定其將服務精神落實並讓企業影響力延伸至社會各處。

富邦集團於4月14日舉辦FUBON Talks富邦演說秀，主持人暨脫口秀演員黃豪平、安侯永續發展顧問公司董事林泉興、富邦金控董事長蔡明興、富邦集團董事長蔡明忠、主播暨電視製作人舒夢蘭共同擔任評審。(左至右)(富邦金控提供)

本次演說秀也邀請產學界專家擔任評審，包括安侯永續發展顧問公司董事林泉興、主持人暨脫口秀演員黃豪平，以及主播暨電視製作人舒夢蘭，從多元專業視角提供回饋，讓同仁的觀點與實踐更具深度與落地性。

富邦演說秀不只是舞台，更是一種持續對話與成長的文化。未來，富邦將持續秉持「正向力量 成就可能™」的品牌精神，攜手員工讓更多來自工作現場的聲音被聽見，也讓每一個微小的改變，累積成推動企業與社會前進的力量！

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