Fumi阿姨上女廁挨轟 變裝皇后去男廁「因不想讓女生不舒服」

因北捷飛踢逼讓位事件「一踹成名」Fumi阿姨，近日再度捲入爭議。她日前談到自己曾因使用女廁遭投訴，引發網友質疑是否應依生理性別使用男廁。對此，Fumi感嘆「留友看極端女權（激女）的人對這個世界的惡意」，並強調「我並沒有要造成女性的威脅或困擾」。有網友翻出一名變裝皇后飛帆也曾被問到使用廁所的問題，當時他提到自己都是上男廁，因為「不想讓女生感到不舒服」。

Fumi阿姨言論在網路上引發討論，隨著爭議擴大，有網友翻出2016年《大學生了沒》節目片段，當時變裝皇后飛帆曾被問到會選擇上男廁還是女廁，飛帆表示：「平常是男裝所以去男廁」，不過他解釋即使是變裝的時候也會選擇去男廁，「因為我不想讓女性感到不舒服，所以我寧願讓男生感到不舒服。」

面對舊片段被重新討論，飛帆本人也親自留言回應，「2026的今天，我依然在我的位子上，為台灣未來的性別平等教育努力，諸君不用認同我的任何事情，我只希望諸位能夠不要歧視他人，不要霸凌他人，如果在未來能夠制止霸凌，或是，將你心中的性別平等教育理念，分享給親朋好友，那就會是最棒的了呢，阿彌陀佛。」

Fumi發表五點聲明，重申自身立場，包括：「並未反對使用無障礙空間及友善空間」、「未表態支持任何生育政策」、「並未進行換證（指免術換證）」、「愛並感恩所有女性」，以及「無意對女性造成任何威脅或困擾」。面對外界批評，Fumi阿姨坦言，若有人對她的存在感到不適，「叫我戰鬥機或芋頭都可以」，希望大家能以更理性的態度看待相關討論。

