Fumi阿姨上女廁掀兩派論戰 變裝皇后飛帆選男廁：寧願讓男生不舒服

Fumi阿姨因為「北捷踹嬤」一夕爆紅，他日前受訪提及，因性別氣質較為陰柔，從校園到職場長期遭遇霸凌，甚至在實習期間被投訴使用女廁，引發外界討論穿女裝且自我認同為女性的生理男性，是否可以進女廁的討論。隨著話題延燒，變裝皇后飛帆10年前在《大學生了沒》談論相關議題的片段被翻出，他分享自己都去男廁：「因為我不想讓女生感到不舒服，所以我寧願讓男生感到不舒服。」

變裝皇后飛帆2016年在《大學生了沒》被詢問：「上廁所會選男廁還是女廁？」他直率回應：「我都去男廁，平時穿男裝就是上男廁，穿洋裝也是直接上小便斗。」接著補充說明：「因為我不想要讓女生感到不舒服，所以我寧願讓男生感到不舒服。」這番發言獲得網友支持，認為男生或許只會感到錯愕，但女生在女廁看到男性會產生恐懼，認為他的處理方式十分尊重女性。

飛帆本人也親自到留言區回應：「2026的今天，我依然在我的位子上，為台灣未來的性別平等教育努力，諸君不用認同我的任何事情，我只希望諸位能夠不要歧視他人，將你心中的性別平等教育理念，分享給親朋好友。」

針對上女廁爭議，Fumi阿姨回應並未反對無障礙或性別友善空間，也從未表態支持任何生育政策，同時澄清「未更換性別證件」，強調愛並感恩所有女性，從未有意對女性造成威脅或困擾，希望外界不要將他的立場過度簡化或扭曲；她也在透露自己可以去男廁，並不在意，僅是單純解決生理需求，也不確定其他跨性別者是否在意。





